Động đất mạnh làm rung chuyển Venezuela, Nhật Bản

Trong vòng chưa đầy một ngày, các trận động đất mạnh đã xảy ra tại Venezuela và Nhật Bản, gây rung lắc trên diện rộng, làm hư hại nhiều công trình và ảnh hưởng đến giao thông. Giới chức hai nước đang khẩn trương đánh giá thiệt hại, trong khi chưa ghi nhận cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản và cảnh báo sóng thần sau động đất ở Venezuela đã được dỡ bỏ.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh làm rung chuyển miền bắc thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra lúc 22h04 GMT (khoảng 5h00 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía Tây, ở độ sâu 13 km.

Trận động đất làm rung chuyển thủ đô Caracas, khiến nhiều công trình và nhà dân bị đổ sập. Tại Caracas, nhiều khu vực cũng bị mất điện và gián đoạn dịch vụ Internet. Giới chức nước này chưa ghi nhận thương vong ngay sau khi động đất xảy ra, song đang khẩn trương đánh giá thiệt hại.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết trên truyền hình nhà nước rằng nhiều tòa nhà và nhà ở tại Caracas đã bị sập hoặc hư hại. Các lực lượng chức năng đang triển khai các quy trình khẩn cấp để thu thập thông tin, đánh giá tình hình.

Nhiều xe cứu hỏa đã được điều động tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Sau động đất, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ đã phát đi cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh, đồng thời cảnh báo các đảo Aruba, Curacao và Bonaire ngoài khơi Venezuela có thể chịu tác động của các đợt sóng nguy hiểm. Tuy nhiên, cảnh báo này đã được dỡ bỏ khoảng một giờ sau đó.

Động đất có độ lớn 6,9 tại Nhật Bản làm rung chuyển nhiều địa phương. Ảnh: Reuters

Cùng lúc tại Nhật Bản, một trận động đất có độ lớn sơ bộ 6,9 xảy ra sáng 25/6 ngoài khơi khu vực Đông Bắc nước này, làm rung chuyển nhiều địa phương nhưng không gây cảnh báo sóng thần. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 30 phút (giờ địa phương), tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương thuộc tỉnh Iwate, ở độ sâu khoảng 50 km. Động đất cũng được ghi nhận ở cấp độ mạnh tại nhiều khu vực khác như tỉnh Iwate, Hokkaido, Akita, Fukushima, Miyagi, Yamagata cũng như thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận.

Các đơn vị vận hành cho biết chưa phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Higashidori (tỉnh Aomori), Onagawa (tỉnh Miyagi) cũng như hai nhà máy Fukushima Daiichi và Fukushima Daini ở tỉnh Fukushima. Nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và cơ sở lưu trữ tạm thời tại Aomori cũng hoạt động bình thường.

Sau trận động đất, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng khai thác tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen trên đoạn từ ga Tokyo đến ga Shin-Aomori để kiểm tra an toàn.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Chính phủ đang khẩn trương thu thập thông tin để đánh giá tác động của trận động đất, đồng thời kêu gọi người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh tiếp tục cảnh giác với nguy cơ xảy ra các trận động đất có cường độ tương tự trong thời gian tới.

Bích Hồng