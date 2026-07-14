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Venezuela cải tổ nội các, bảo đảm sản lượng dầu sau động đất

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez vừa công bố đợt cải tổ nội các đầu tiên, trong bối cảnh nước này bước vào giai đoạn tái thiết và khôi phục kinh tế.

Venezuela cải tổ nội các, bảo đảm sản lượng dầu sau động đất

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez vừa công bố đợt cải tổ nội các đầu tiên, trong bối cảnh nước này bước vào giai đoạn tái thiết và khôi phục kinh tế.

Venezuela cải tổ nội các, bảo đảm sản lượng dầu sau động đất

Ông Felix Plasencia, trưởng phái đoàn đại diện của Venezuela tại Mỹ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại và Ngoại thương. Ảnh: AFP.

Theo quyết định mới, ông Felix Plasencia, Trưởng phái đoàn đại diện của Venezuela tại Mỹ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại và Ngoại thương, thay ông Yván Gil. Bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương nhằm tăng cường hiệu quả điều hành chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại.

Quyền Tổng thống Rodríguez cho biết, ông Plasencia là nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao giai đoạn 2021-2022, Đại sứ Venezuela tại Anh, Trung Quốc và Colombia, đồng thời từng đảm nhiệm cương vị Thư ký điều hành Liên minh Bolivar vì Nhân dân châu Mỹ - Hiệp ước Thương mại Nhân dân. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Đợt cải tổ diễn ra khi Venezuela đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả sau hai trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6. Hiện chính phủ Mỹ đã cam kết viện trợ gần 400 triệu USD và điều hai tàu chiến tới khu vực để hỗ trợ hoạt động cứu trợ và tái thiết.

Venezuela cải tổ nội các, bảo đảm sản lượng dầu sau động đất

Venezuela khẳng định động đất không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu mỏ của quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Trong lĩnh vực năng lượng, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez khẳng định động đất không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu mỏ của Venezuela. Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp, bà cho biết sản lượng dầu hiện đạt khoảng 1,203 triệu thùng/ngày và vẫn duy trì xu hướng tăng theo kế hoạch của chính phủ.

Theo bà Rodríguez, các mỏ dầu chủ lực của Venezuela tập trung tại hồ Maracaibo ở miền Tây và vành đai dầu Orinoco ở miền Đông, trong khi khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất nằm ở miền Bắc, nên hoạt động khai thác không bị gián đoạn.

Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela từng khai thác khoảng 3 triệu thùng/ngày hơn hai thập kỷ trước. Tuy nhiên, sản lượng giảm mạnh xuống khoảng 350.000 thùng/ngày vào năm 2020 do thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt quốc tế, trước khi phục hồi trong những năm gần đây nhờ đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn năng lượng nước ngoài và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

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