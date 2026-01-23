Venezuela cải tổ ngành dầu mỏ sau biến động chính trị

Quốc hội Venezuela bắt đầu thảo luận dự luật cải tổ sâu rộng ngành dầu mỏ, mở đường cho khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng nỗ lực đưa các tập đoàn năng lượng Mỹ trở lại quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên này.

Các phương tiện chạy ngang qua nhà máy lọc dầu El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela, ngày 21 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP

Quốc hội Venezuela ngày 22/1 đã thông qua vòng thảo luận đầu tiên đối với một dự luật nhằm nới lỏng vai trò kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu mỏ - lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế nước này. Đây được xem là cuộc cải tổ lớn nhất kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chávez quốc hữu hóa nhiều phần của ngành công nghiệp dầu mỏ vào năm 2007.

Dự luật cho phép phá vỡ mô hình quản lý mang tính chỉ huy kéo dài hàng thập kỷ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư, trực tiếp vận hành mỏ dầu, tự tiếp thị sản lượng và thu dòng tiền thông qua hợp đồng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Văn bản dự thảo cũng mở ra khả năng giải quyết tranh chấp đầu tư thông qua trọng tài quốc tế, thay vì chỉ giới hạn ở tòa án trong nước.

Ngoài ra, chính phủ Venezuela có thể giảm mức tiền bản quyền khai thác từ 30% xuống còn 15%, đồng thời cắt giảm thuế khai thác nhằm khuyến khích các dự án phức tạp tại những mỏ dầu chưa được phát triển đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết mục tiêu của dự luật là “đẩy nhanh việc gia tăng sản lượng dầu”, nhấn mạnh rằng nguồn tài nguyên nếu nằm yên dưới lòng đất sẽ không mang lại giá trị kinh tế. Dự luật do quyền Tổng thống Delcy Rodríguez thúc đẩy và dự kiến sẽ nhanh chóng được thông qua tại cơ quan lập pháp do đảng cầm quyền chiếm đa số.

Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép để Venezuela mở cửa hơn nữa cho các doanh nghiệp năng lượng Mỹ. Ảnh AI

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép để Venezuela mở cửa hơn nữa cho các doanh nghiệp năng lượng Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng trước rủi ro tài chính và pháp lý, trong bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài và chưa có lộ trình rõ ràng cho các cuộc bầu cử. Việc Mỹ chưa đưa ra thời điểm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump cũng tiếp tục là yếu tố gây cản trở đối với hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại ngành dầu mỏ Venezuela.

Cùng ngày, Mỹ thông báo bổ nhiệm bà Laura Dogu, cựu Đại sứ Mỹ tại Honduras và Nicaragua, làm Quyền đại biện lâm thời phụ trách vấn đề Venezuela, làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia). Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này nằm trong kế hoạch ba giai đoạn nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp tại Venezuela.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters.