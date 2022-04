(Baothanhhoa.vn) - Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) An Hảo có vốn đầu tư trên 6000 tỷ đồng, công suất phát điện 210 MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 275 ha, tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công trình có sức sản xuất lượng điện năng hơn 302 triệu KWh/năm, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư.

{title} Mở cửa tham quan Nhà máy điện mặt trời đẹp nhất Việt Nam Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) An Hảo có vốn đầu tư trên 6000 tỷ đồng, công suất phát điện 210 MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 275 ha, tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công trình có sức sản xuất lượng điện năng hơn 302 triệu KWh/năm, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư. Bình minh trên Nhà máy ĐMT An Hảo vô cùng tráng lệ. Theo tính toán, trong 10 năm tới, Nhà máy ĐMT An Hảo sẽ đạt tổng công suất phát điện 2,5 tỷ KWh/năm, đảm bảo cung ứng đủ điện sản xuất, sinh hoạt cho cộng đồng dân cư dọc theo 2 biên giới VN-CPC, thậm chí còn thừa công suất để “xuất khẩu” sang nước láng giềng. Có thể nói, Nhà máy ĐMT tại biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc mang sứ mệnh đặc biệt, góp phần “trấn giữ” an ninh - kinh tế - chính trị và làm “thăng hạng” Việt Nam trên bản đồ khai thác năng lượng tái tạo của thế giới. "Đóa hướng dương" trên dãy Thất Sơn mở cửa đón khách tham quan Nhiều tiện ích chiều lòng du khách. Nhà máy ĐMT An Hảo bổ sung cho lưới điện An Giang và quốc gia một sản lượng điện khoảng 400 triệu kWh/năm. Đây là nguồn điện bổ sung rất quý trong hoàn cảnh Việt Nam đang thiếu điện, đặc biệt là nguồn điện sạch. Với công suất 210 MWp DC tương đương với 196 MWp AC, với giá mua điện của EVN giai đoạn 1 là 9,35 cent và giai đoạn 2 là 7,06 cent/kwh, toàn bộ Nhà máy mỗi năm sẽ mang lại doanh thu gần 800 tỷ đồng tiền bán điện cho EVN. Đồng nghĩa đơn vị sẽ nộp cho ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng 80 tỷ tiền thuế VAT và hơn 40 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đo nắng dưới ánh mặt trời. Nhà máy ĐMT An Hảo nằm trên vùng bán sơn địa của Núi Cấm, sau lưng là núi trước mặt là cánh đồng mênh mông tạo nên dáng dấp của công trình năng lượng sạch ở An Giang độc nhất vô nhị. Hơn thế nữa, NĐT còn thương lượng để mở rộng thêm bên ngoài ranh dự án, nằm trên lưng đồi có rất nhiều tán cây cổ thụ, phong cảnh rất hữu tình ….là những tài sản đắt giá cho Nhà máy. Những “Chú ong thợ” tài hoa bên áp xanh biên thùy. Dưới hơn nửa triệu tấm pin NLMT là đàn cừu hàng trăm con với những bộ lông mượt đủ màu. Chúng được thuần dưỡng trên vùng đất lành và liên tục cho ra đời những “công dân” nhí vô cùng đáng yêu, xinh xắn, hiền lành. Ngoài ra còn có những chú “khổng tước” xòe đuôi khoe mẽ rực rỡ. Ở chúng luôn toát lên vẻ kiêu hãnh của nét đẹp quyền quí đã chiêu dụ thêm các loài chim rừng quí hiếm kéo về, cùng hòa điệu trong ánh tà dương. Những chú cừu đáng yêu tại Nhà máy ĐMT An Hảo. Nhà máy ĐMT An Hảo là tiền đề rất tốt để An Giang có thêm điều kiện phát triển loại hình du lịch khám phá - dã ngoại trong một tương lai rất gần. Cơ may đã đến để cho mọi người hiểu - biết rằng ĐMT không còn là một khái niệm xa vời. Chỉ cần một bước “đi là đến” với công nghệ - khoa học hiện đại ngay trên trên mảnh đất uy linh Thiên Cấm Sơn. Còn gì thích thú bằng khi được mãn nhãn, chạm tay đến sự diệu kỳ của những ánh mặt trời miền biên viễn - một câu chuyện mang màu sắc huyền thoại trong đời thực. Mềm mại những tầng pin xanh đầy uy lực. Sau rất nhiều năm chuẩn bị, sự nỗ lực, phấn đấu và cả tính can trường, NĐT đã kiến tạo nên công trình Nhà máy ĐMT lịch sử, bao chứa cả không gian, cảnh sắc đẹp nhất Việt Nam. Hãy đến tham quan để thấy từng bước đi thận trọng của Sao Mai. Tập đoàn ấy đã rất bài bản trong việc kinh doanh và đầu tư để trở thành đơn vị cung cấp ĐMT chiến lược cho EVN. Tập đoàn quyết tâm đạt mục tiêu trở thành một trong những người tiên phong khai thác NLS lớn khu vực Châu Á. Hải Yến

