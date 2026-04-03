[E-Magazine]: Mùa dịu dàng

Trong tĩnh tại sẽ có dịu dàng - như gió nắng cuối xuân. Để phố nhẹ nhàng đi qua từng nốt trầm, nốt lặng - đón mùa sang và đón cả bình yên.

Những ngày mà người ta hay gọi là “cữ giêng hai”, thời tiết mong manh và bồn chồn đến lạ. Các con phố mơ màng trong bảng lảng khói sương - một khoảng thời gian không rõ mùa gì, chỉ thấy rất dịu dàng.

Trời vẫn còn chút se lạnh của gió bắc và mưa rây, sương lãng đãng trên mặt hồ buổi sớm. Những hàng cây ngái ngủ thỉnh thoảng choàng mắt đợi tia nắng đầu ngày. Đào đã nhạt sắc nhưng còn chưa phai hết, thi thoảng vẫn bắt gặp những cành hoa nở muộn màng. Dọc vài con đường bày la liệt những cành mận, tuyết mai, tưởng như có một góc rừng lạc về với phố. Người phố hân hoan đón chào và hồi hộp đợi mong hoa khoe nở giữa nhà. Hoa trong nhà đang ấp iu và bước ra cửa, xuống đường lại thấy ngập hoa. Từ bao giờ, hoa ban tràn khắp lối. Mới đầu chỉ là đôi cây, rồi cả một con đường, rồi hết phố nọ đến phố kia, ban rợp trời bung nở. Ban trắng, ban hồng, ban e ấp, mãn khai. Mĩ miều, kiêu hãnh! Hoa ban điểm tô cho phố, như những nụ cười nở giữa nền trời u uẩn - những nụ cười tươi tắn mà mềm mại, thướt tha. Người đi đường bỗng nhặt được niềm vui không hẹn trước - niềm vui đất trời ban tặng - hàm tiếu, an yên...

Chưa hết mùa ban đã gặp mùa sưa trắng. Sưa ngập những khung trời trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng yêu đến không thể vô tình. Nếu như hoa ban làm người ta vui mắt, rộn ràng thì hoa sưa sâu lắng mà mềm lòng khôn tả. Hoa sưa góc nào cũng đẹp, chốn nào cũng yêu. Từ những cánh mong manh lơ lửng đầu cành đến trọn vòm rưng rức, muốn ôm hết vào lòng cả trời hoa để giữ lại những tinh khôi, nồng mặn. Dẫu năm nào cũng bắt gặp nhưng thời điểm những đám mây bềnh bồng lang thang vào phố vẫn khiến người đi đường bất ngờ, ngơ ngẩn. Thời tiết nồm ẩm, mưa rây rây, nhớp nháp được đền bù bằng những hạnh ngộ đáng yêu.

Đôi mắt lướt dần qua những tàng cây, những vòm trời hồng tím, những dải đăng ten lấp lánh như ngọc, nhẹ nhàng như tơ. Đã dần bớt không khí náo động, ồn ào. Từng dòng xe đang trôi trên phố, níu mùa qua những thanh âm cuộc sống, chộn rộn, miên man. Lòng cũng bớt bon chen, hà khắc. Vì ngoài kia, bao sắc hoa đang tận hiến, mặc gió mưa, lạnh lẽo, úa tàn. Phố có biết bao mùa hoa, nhưng chẳng mấy khi có hai sắc hoa đặc biệt trùng phùng ấn tượng thế. Ngước mắt đón những rung rinh để bàn chân lơ đãng chạm vào những xác hoa vương vãi. Hoa làm bạn với người, đồng hành, vỗ về yên ổn. Người cũng lặng thầm làm bạn với hoa, không hẹn mà đồng điệu tha thiết.

Rồi men theo con đường ven hồ, tự bao giờ đã thấp thoáng bóng những cành đỗ mai mềm mại trong gió sớm. Đỗ mai bên hồ, hồng dịu, mảnh mai như những nàng thiếu nữ. Hiền hậu mà kiêu sa, như một nét duyên thầm.

Tưởng cữ mùa này đáng yêu vì ngập tràn hoa nở, ai dè còn vô tình bắt gặp nơi quãng đường nào có đôi loài cây trút lá. Cứ ngỡ mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, hóa ra cũng lại là mùa cây thay da, đổi tóc. Những thân lộc vừng ào ào trút xuống bao mảnh đỏ au dệt lên tấm thảm rực rỡ cho quầng phố, vỉa hè. Những cái cây đang kì thay áo, phơi dáng điệu trầm tĩnh làm xao động tâm tình. Dù biết tạo vật tuần hoàn trôi theo quy luật bất biến, thế mà khi tận mắt ngắm hoa nở, cánh tàn, lá buông, chồi nảy... vẫn không khỏi rưng rưng, xao động.

Như lòng người, có lúc buồn, lúc vui. Nhưng khi bắt gặp điều u ám như tiết trời ngoài kia hãy nhìn lên trên cao, biết đâu có loài hoa đang đợi. Và trong lúc góp nhặt những phai tàn, hãy mở mắt, mở lòng đón nhận những mầm non mới thắp.

Trong tĩnh tại sẽ có dịu dàng - như gió nắng cuối xuân. Để phố nhẹ nhàng đi qua từng nốt trầm, nốt lặng - đón mùa sang và đón cả bình yên!

Nội dung: Nhất Mạt Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền