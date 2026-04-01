Sôi nổi chung kết Cuộc thi Sinh viên thanh lịch Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Tối 1/4, tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, đêm chung kết Cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách mời tham dự.

Các đại biểu theo dõi đêm chung kết Cuộc thi Sinh viên thanh lịch Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Được dàn dựng công phu, chương trình mang đến không khí trẻ trung, hấp dẫn với nhiều phần thi, tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện toàn diện vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và tài năng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem.

Mở đầu là phần thi áo dài, các thí sinh đã khéo léo tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, duyên dáng của sinh viên ngành y.

Tiếp đó, phần thi trang phục thể thao mang đến hình ảnh năng động, khỏe khoắn, thể hiện tinh thần tuổi trẻ.

Ở phần thi năng khiếu, các thí sinh để lại nhiều ấn tượng với những tiết mục được đầu tư công phu như ca hát, múa, võ thuật..., thể hiện sự tự tin, sáng tạo và bản lĩnh sân khấu.

Phần thi trang phục dạ hội tiếp tục làm nổi bật nét thanh lịch, hiện đại của sinh viên.

Top 5 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử đã mang đến những câu trả lời sâu sắc, thể hiện nhận thức về vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thị Như Quỳnh (lớp Cao đẳng Dược K14G).

Giải Nhì thuộc về Hà Thị Ngọc Thúy (lớp Cao đẳng Điều dưỡng K26G).

Giải Ba được trao cho Lê Thị Thùy Linh (lớp Cao đẳng Dược K14E).

Ngoài ra, 6 giải phụ cũng được trao gồm: Gương mặt khả ái (Lê Thị Khánh Linh), Catwalk đẹp nhất (Hà Thị Ngọc Thúy), Thí sinh được yêu thích nhất (Trịnh Thị Như Quỳnh), Ứng xử hay nhất (Lê Thị Thùy Linh), Người đẹp áo dài (Lê Thảo Vân), Thí sinh tài năng (Hà Thúy Du).

Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa – những người trẻ hội tụ tri thức, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên ngành y: tự tin, thanh lịch, giàu y đức, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà