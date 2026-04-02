Dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly

Sáng 2/4, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (xã Vĩnh Lộc), Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa và Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao.

Các đại biểu thực hiện lễ Tam Bảo

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Hoàng đế Hồ Quý Ly đối với đất nước.

Vào cuối thế kỷ XIV, vương triều Trần đến giai đoạn suy vong. Thêm vào đó là họa ngoại bang lăm le xâm chiến Đại Việt. Phía Nam, giặc Chiêm Thành đã nhiều phen quấy phá. Phía Bắc, giặc Minh đang ngày đêm dòm ngó biên cương.

Trong bối cảnh lịch sử ấy, Hồ Quý Ly xuất hiện như một nhân vật được lịch sử trao sứ mệnh “chèo lái giang sơn”. Ngay từ khi còn nắm giữ cương vị Tể tướng đương triều, Hồ Quý Ly đã tiến hành hàng loạt cải cách mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, hình luật.

Ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ trình bày diễn văn khai mạc.

Mùa xuân năm Canh Thìn (1400) Hồ Quý Ly đăng quang hoàng đế, đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu (nghĩa là tốt tươi, hưng thịnh) lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, đóng đô tại Tây Đô với tòa thành đá “vô tiền khoáng hậu”.

Nghi thức trình tấu chúc văn tại buổi lễ.

Một trong những dấu ấn mà Hồ Quý Ly cùng vương triều Hồ để lại cho hậu thế đó là Thành Nhà Hồ ở xã Tây Đô. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á. Năm 2011, Thành Nhà Hồ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cùng với đó là Đàn tế Nam Giao - công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất của triều Hồ - nơi hàng năm nhà vua tiến hành lễ tế cầu quốc thái dân an. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ vẫn là một trong 3 đàn tế còn giữ được mặt bằng tương đối nguyên vẹn, cổ nhất trong lịch sử Đàn tế Nam Giao của Việt Nam.

Đại diện dòng họ Hồ dâng hương, dâng lễ vật tại nhà thờ Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Các đại biểu dâng hương, dâng lễ vật tại nhà thờ Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức đúng theo nghi lễ truyền thống với hoạt động dâng hương, lễ vật kính cáo tiền nhân, trình tấu chúc văn lễ giỗ Hoàng đế Hồ Quý Ly, cầu cho quốc thái dân an.

Ông Hồ Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, khẳng định: Lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao đã khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết và nhắc nhở hậu thế luôn nhớ về một vị vua đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách tân giang sơn, xã tắc.

Vinh danh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của dòng họ Hồ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã biểu diễn chương trình nghệ thuật tái hiện thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Hoàng đế Hồ Quý Ly đối với quê hương, đất nước.

Nguyễn Đạt