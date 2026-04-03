Đặc sắc lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước năm 2026

Sáng 3/4, tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Độc Cước, UBND phường Sầm Sơn đã long trọng tổ chức Lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước năm 2026, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước mở đầu với nghi lễ rước kiệu truyền thống

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân trong trang phục lễ hội truyền thống đã tham gia rước kiệu từ các đình, đền trên địa bàn phường, diễu hành qua tuyến đường Hồ Xuân Hương, tề tựu về sân đền Độc Cước trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Kiệu được rước từ các đình, đền trên địa bàn phường về tề tựu tại sân đền Độc Cước.

Được tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch hằng năm, lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước là dịp để người dân Sầm Sơn tưởng nhớ công lao thần Độc Cước và các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, tôm cá đầy khoang, mùa màng bội thu, du lịch phát triển.

Các đại biểu dự lễ hội.

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn phát biểu khai mạc.

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn đánh trống khai hội

Sau nghi thức dâng hương và đánh trống khai hội, các đội rước và đội tế lần lượt thực hiện những nghi lễ quan trọng như: lễ cầu phúc, tế tôn ty, tế truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ không chuyên và người dân thể hiện.

Chương trình nghệ thuật được thể hiện bởi người dân và các nghệ sĩ không chuyên trên địa bàn phường.

Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của cư dân vùng biển, lễ hội Cầu phúc đền Độc Cước còn là hoạt động mở màn cho mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Phương Anh