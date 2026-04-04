Mở rộng không gian phát triển du lịch

Trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ, việc đổi mới quảng bá, xúc tiến đang trở thành “chìa khóa” để Thanh Hóa tiếp tục khai mở tiềm năng và thu hút đa dạng thị trường khách. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu điểm đến, sản phẩm hay dịch vụ, tỉnh đang hướng tới mở rộng không gian phát triển bằng những cách làm linh hoạt, gắn kết và giàu tính lan tỏa.

Hoạt động quảng bá du lịch bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Trong dòng chảy chung của du lịch cả nước, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, khi nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế ngày càng gia tăng, xu hướng trải nghiệm đa dạng, cá nhân hóa ngày càng rõ nét. Với lợi thế tài nguyên phong phú, hội tụ đa dạng sản phẩm du lịch, xứ Thanh có nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận, đặc biệt trong công tác quảng bá, xúc tiến - yếu tố được xem là “cầu nối” giữa tiềm năng và thị trường.

Điểm đáng chú ý là phương thức quảng bá của chính các doanh nghiệp du lịch đang dần chuyển sang xây dựng hình ảnh theo không gian, theo tuyến và theo chủ đề trải nghiệm. Du lịch biển không còn chỉ là Sầm Sơn, mà được kết nối với Hải Tiến, Hải Hòa và một số tỉnh khu vực miền Trung để tạo thành một chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Du lịch sinh thái không chỉ gói gọn ở Pù Luông, mà mở rộng ra các xã miền núi như Linh Sơn, Nam Xuân và những nơi còn lưu giữ nhiều giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa. Không gian di sản, từ Lam Kinh, Thành Nhà Hồ đến Am Tiên, đền Bà Triệu... cũng đang được định hình thành những hành trình khám phá có chiều sâu. Sự kết nối này từng bước hướng đến mục tiêu kéo dài hành trình của du khách, đồng thời phân bổ lại dòng khách, giảm áp lực cho những điểm đến đã quá tải.

Mới đây, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, hoạt động quảng bá du lịch đã góp phần tạo ấn tượng với các đại biểu và nhà đầu tư bởi nhiều sản phẩm, tour, tuyến được làm mới. Không gian trưng bày “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” mang đến góc nhìn trực quan về tiềm năng và sắc thái địa phương.

Phó giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tỉnh Thanh Hóa Phạm Đức Trí cho biết: "Hoạt động quảng bá, xúc tiến phải đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt nhằm mở đường cho thu hút đầu tư và thúc đẩy mở rộng không gian phát triển du lịch. Với những nội dung giới thiệu, quảng bá tại không gian “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhà đầu tư và đại biểu tham dự hội nghị. Qua sự kiện, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, hợp tác để thúc đẩy phát triển thị trường khách ngay trong mùa cao điểm du lịch hè sắp tới".

Từ góc nhìn quản lý, quảng bá không chỉ là hoạt động truyền thông đơn thuần, mà cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, cũng như sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Khi mỗi chủ thể đều trở thành một “mắt xích” trong chuỗi quảng bá, hiệu quả lan tỏa sẽ được nhân lên.

Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa Trần Thị Nga chia sẻ: “Quảng bá có thể thu hút du khách đến một lần, nhưng để họ quay lại thì phải có sản phẩm tốt. Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, nhưng cần đầu tư bài bản hơn để tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có dấu ấn riêng. Đồng thời, mỗi hoạt động xúc tiến phải gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo ra giá trị thực cho du khách. Việc nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng, xu hướng du lịch mới cũng cần được chú trọng hơn, làm cơ sở để xây dựng sản phẩm phù hợp”.

Nhằm thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến hiệu quả, việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, tích hợp dữ liệu điểm đến, dịch vụ... cho đến tiếp nhận phản hồi của du khách cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác quảng bá. Thực tế, không gian số đã mở ra cơ hội để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đồng thời tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho du khách tại một số điểm đến. Khi các điểm đến được kết nối, sản phẩm được đa dạng hóa, dịch vụ được đầu tư xứng tầm, hình ảnh du lịch Thanh Hóa sẽ được lan tỏa rộng rãi. Từ đó, du lịch không còn bó hẹp trong những thị trường khách quen thuộc, mà từng bước mở rộng đến những thị trường khách tiềm năng trong nước và quốc tế.

Mở rộng không gian phát triển du lịch không chỉ là câu chuyện của quy mô, mà còn là câu chuyện của chất lượng và chiều sâu. Khi quảng bá, xúc tiến đi trước một bước và được thực hiện đúng hướng, gắn với những giá trị cốt lõi và nhu cầu thị trường, du lịch xứ Thanh sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, giàu sắc thái trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh