Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Thu Uyên
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy biến theo bộ gene của từng bệnh nhân.

Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy biến theo bộ gene của từng bệnh nhân.

Các nhà khoa học Nga sản xuất thành công ba lô thử nghiệm đầu tiên của loại vắc-xin ung thư mới được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, Ảnh: Pixabay.

Giám đốc Viện Gamaleya, ông Alexander Gintsburg cho biết, các lô vaccine đã vượt qua toàn bộ bước kiểm định chất lượng dù vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Ông Alexander Gintsburg cho hay: “Quan trọng nhất, trung tâm ung thư hàng đầu của chúng tôi, Viện Herzen đã nhận được đầy đủ các phê duyệt cần thiết để sử dụng công nghệ này, từ chẩn đoán và sản xuất mRNA đến việc tiêm cho bệnh nhân”.

Được biết, loại vaccine mới được thiết kế như một liệu pháp điều trị ung thư giai đoạn tiến triển, thay vì phòng ngừa như vaccine truyền thống. Vaccine hoạt động bằng cách kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư dựa trên thông tin di truyền riêng của từng người bệnh. Công nghệ AI giúp phân tích dấu ấn sinh học và tạo ra liều thuốc “độc nhất vô nhị” cho mỗi bệnh nhân.

Các dữ liệu tiền lâm sàng được công bố từ tháng 9 cho thấy vaccine có khả năng thu nhỏ khối u và làm chậm tốc độ tiến triển từ 60–80%, tùy vào đặc điểm sinh học của từng ca bệnh. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên sẽ tập trung vào bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga đẩy mạnh sản xuất hàng loạt vắc-xin ung thư. Ảnh: TASS

Nga hiện đẩy mạnh phát triển nhiều liệu pháp ung thư tiên tiến. Song song với vaccine mRNA mới, Bộ Y tế Nga gần đây cũng phê duyệt hai vaccine điều trị khác: NeoOncoVak – vaccine mRNA dành cho bệnh nhân u hắc tố, và Oncopept – vaccine peptide nhắm vào một số khối u ác tính. Cả hai đều dựa trên dữ liệu gene của từng bệnh nhân và hướng tới điều trị chính xác cao. Ngoài ra, Nga còn thử nghiệm liệu pháp sử dụng virus đậu mùa biến đổi gene để tấn công tế bào ung thư não, dự kiến kéo dài trong hai năm tới.

Sự ra đời của 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên được kỳ vọng mở thêm hướng điều trị cá thể hóa, giúp nâng hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ và mở ra triển vọng mới cho bệnh nhân ung thư giai đoạn nặng.

Nguồn: Tass, RT

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
