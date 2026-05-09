Uy tín toàn cầu của Mỹ giảm xuống dưới cả Nga và Trung Quốc

Một cuộc khảo sát quốc tế công bố ngày 8/5 cho thấy hình ảnh và uy tín toàn cầu của Mỹ tiếp tục suy giảm trong hai năm qua, hiện được đánh giá thấp hơn cả Nga và Trung Quốc.

Toàn cảnh Điện Capitol của Mỹ tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 6/8/2022. Ảnh: Reuters.

Báo cáo do Quỹ Liên minh các nền dân chủ có trụ sở tại Đan Mạch thực hiện cho biết mức độ tín nhiệm đối với Mỹ đã giảm mạnh từ +22% cách đây hai năm xuống còn -16% hiện nay, theo thang điểm từ +100% đến -100%. Trong khi đó, Trung Quốc đạt mức +7%, còn Nga ở mức -11%.

Quỹ Liên minh các nền dân chủ được cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thành lập năm 2017, trong bối cảnh Washington bị cho là thu hẹp vai trò trên trường quốc tế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hằng năm, tổ chức này công bố “Chỉ số Nhận thức Dân chủ” nhằm đánh giá quan điểm của người dân toàn cầu về hình ảnh và vai trò của các quốc gia.

Theo báo cáo mới nhất, các nước Bắc Âu gồm Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch đứng đầu bảng xếp hạng. Ukraine nằm trong nhóm có mức đánh giá thấp nhất, đứng thứ 95 với chỉ số -23%.

Uy tín toàn cầu của Mỹ giảm xuống dưới cả Nga và Trung Quốc. Ảnh: Tư liệu.

Khảo sát do công ty nghiên cứu Nira Data thực hiện từ ngày 19/3 đến 21/4, với hơn 94.000 người tham gia tại 98 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, báo cáo không nêu chi tiết phương pháp tính điểm cụ thể.

Phát biểu khi công bố báo cáo, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng kết quả này “đáng tiếc nhưng không bất ngờ”, đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm hình ảnh của Mỹ.

Theo ông Rasmussen, các bất đồng kéo dài giữa Washington và các đồng minh châu Âu về thương mại, cùng những phát biểu liên quan tới Greenland thuộc Đan Mạch, đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Ông cũng cho rằng, chính sách đối ngoại của Mỹ thời gian qua đã đặt ra nhiều nghi vấn đối với quan hệ đồng minh, bao gồm việc áp thuế trên diện rộng và các tuyên bố cứng rắn liên quan tới lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO.

Báo cáo nhận định quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục chịu thêm sức ép từ xung đột liên quan Iran và Israel. Tình hình này được cho là đã góp phần gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, trong đó châu Âu là một trong những khu vực chịu tác động rõ nét nhất.

Thanh Hằng

Nguồn: Rt.