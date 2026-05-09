Ứng viên tổng thống Pháp tuyên bố sẽ đưa Paris rời NATO

Lãnh đạo phong trào “Nước Pháp Bất khuất” Jean-Luc Mélenchon, đồng thời là ứng viên Tổng thống Pháp 2027, tuyên bố nếu ông trở thành tổng thống, Paris sẽ rời NATO. Ông cho rằng liên minh quân sự này chỉ nhằm đặt châu Âu dưới sự giám sát của Mỹ và cam kết khôi phục quyền tự chủ quốc phòng của Pháp.

Theo truyền thông Pháp đưa tin tối 8/5, lãnh đạo Pháp Jean-Luc Melenchon cho biết Paris sẽ rời NATO nếu ông đắc cử tổng thống, với lý do liên minh này chủ yếu nhằm mục đích đặt châu Âu dưới ảnh hưởng của Mỹ.

Ông Mélenchon nói với kênh tin tức LCI: “Nếu tôi làm tổng thống, Pháp sẽ rời NATO”, đồng thời cho biết thêm rằng, liên minh quân sự này “chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: đặt chúng ta dưới sự giám sát của Hoa Kỳ”.

Nhà lãnh đạo cánh tả lâu nay vẫn chỉ trích NATO, coi việc giữ khoảng cách với liên minh này là một phần “đường lối lịch sử” của Pháp. Ông nhắc lại việc Tổng thống Charles de Gaulle từng rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự tích hợp của NATO năm 1966, và chỉ trích quyết định tái hòa nhập năm 2009 dưới thời Nicolas Sarkozy.

Ông Mélenchon cho biết nếu đắc cử, ông sẽ tiến hành “từng bước một”. Trước tiên rút khỏi bộ chỉ huy tích hợp của NATO, sau đó tách Pháp khỏi các chương trình trang thiết bị quân sự chung với Mỹ.

Ông Melenchon cũng khẳng định việc này nhằm khôi phục “quyền tự chủ quốc phòng” của Pháp và giảm phụ thuộc vào Washington.

Phát biểu của ông Mélenchon diễn ra trong bối cảnh châu Âu tranh luận gay gắt về chi tiêu quốc phòng và sự phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt sau khi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Ukraine và Trung Đông. Nếu Pháp thực sự rời NATO, tác động sẽ rất lớn: Paris sẽ mất quyền lợi từ cơ chế phòng thủ tập thể theo Điều 5, giảm vai trò trong an ninh châu Âu, đồng thời làm suy yếu sự thống nhất của phương Tây trong bối cảnh căng thẳng với Nga và các khủng hoảng toàn cầu.

Theo Politico, quan điểm chống NATO của Mélenchon có thể trở thành một trong những chủ đề nóng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, vốn chính thức bắt đầu từ ngày 3/5.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Tass