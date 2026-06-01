Ứng dụng số ThanhHoa đưa các tiện ích của IOC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng di động "số ThanhHoa”, nhằm đưa các tiện ích của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa đến gần hơn với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: vneconomy.vn

Ứng dụng số ThanhHoa là nền tảng kết nối người dân, doanh nghiệp với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tiếp cận các dữ liệu công khai của tỉnh, theo dõi thông tin kinh tế - xã hội, sử dụng các tiện ích số và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Theo hướng dẫn, người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động thông qua mã QR dành cho hệ điều hành iOS và mã QR truy cập IOC Thanh Hóa. Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ: https://huongdan.thanhhoa.gov.vn.

Trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng, Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, đơn vị quản lý, vận hành IOC Thanh Hóa, làm đầu mối hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương. (Thông tin liên hệ hỗ trợ: đồng chí Trần Ngọc Hưng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; điện thoại: 02373.718.699 hoặc 0916.422.583).

Để mở rộng phạm vi tiếp cận ứng dụng, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng số ThanhHóa; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu trong việc hướng dẫn người thân cùng tham gia cài đặt, sử dụng.

IOC Thanh Hóa được hình thành trên cơ sở tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, tạo nên công cụ điều hành số thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích số trên ứng dụng ThanhHoa, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu công khai, tương tác và phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan chính quyền.

Việc đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng số ThanhHóa được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác các tiện ích của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Thanh Hóa.

LP