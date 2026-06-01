ATSCADA cung cấp SCADA Analytics giúp doanh nghiệp ra quyết định thông minh hiệu quả

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả vận hành, SCADA Analytics trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ phân tích và ra quyết định. ATSCADA cung cấp nền tảng SCADA tích hợp phân tích dữ liệu, giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá và tối ưu hoạt động một cách chính xác, kịp thời. Không chỉ giám sát hệ thống theo thời gian thực, ATSCADA còn hỗ trợ phân tích dữ liệu lịch sử, phát hiện xu hướng bất thường, đồng thời đưa ra cảnh bảo sớm, từ đó giúp nhà quản lý chủ động điều chỉnh kế hoạch vận hành, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất.

SCADA Analytics là gì?

SCADA Analytics là một bước phát triển nâng cao của hệ thống SCADA, kết hợp giữa giám sát dữ liệu và phân tích chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định chính xác hơn. Cụ thể, nếu SCADA truyền thống chỉ có nhiệm vụ thu thập, hiển thị và giám sát dữ liệu theo thời gian thực, thì SCADA Analytics mở rộng thêm khả năng:

- Phân tích dữ liệu lịch sử và dữ liệu theo thời gian thực

- Nhận diện xu hướng vận hành của hệ thống

- Phát hiện bất thường/dấu hiệu lỗi

- Dự đoán sự cố trước khi xảy ra

- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu

SCADA Analytics có khả năng phân tích dữ liệu lịch sử và dữ liệu theo thời gian thực

Tại sao doanh nghiệp cần SCADA Analytics?

Trong môi trường sản xuất và vận hành hiện đại, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như dữ liệu phân tán, khó tổng hợp; thiếu công cụ phân tích chuyên sâu; ra quyết định dựa trên kinh nghiệm thay vì dữ liệu và khó phát hiện sớm lỗi trong hệ thống. SCADA Analytics giúp giải quyết triệt để những vấn đề này bằng cách biến dữ liệu thành nguồn thông tin có giá trị.

Giải pháp SCADA Analytics của ATSCADA có gì nổi bật?

ATSCADA không chỉ cung cấp hệ thống SCADA truyền thống, mà còn phát triển giải pháp SCADA Analytics toàn diện, đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu chuyên sâu cho doanh nghiệp.

Thu thập, đồng độ dữ liệu

Giải pháp của ATSCADA cho phép kết nối với nhiều loại thiết bị (PLC, IoT, cảm biến,...), tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động sản xuất.

Dashboard trực quan, dễ sử dụng

ATSCADA thiết kế hệ thống dashboard với giao thiện thân thiện, biểu đồ trực quan và cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng. Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng chỉ trong một màn hình duy nhất.

Phân tích dữ liệu chuyên sâu

SCADA Analytics của ATSCADA hỗ trợ phân tích xu hướng, phân tích hiệu xuất và phân tích nguyên nhân gốc rễ. Những phân tích này giúp doanh nghiệp không chỉ biết “điều gì xảy ra”, mà còn hiểu “tại sao lại xảy ra”.

Cảnh báo thông minh

Hệ thống cung cấp cơ chế cảnh báo linh hoạt: cảnh báo theo ngưỡng, cảnh báo theo xu hướng bất thường và gửi thông báo qua nhiều kênh (SMS, email, app). Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phản ứng nhanh trước các rủi ro.

Tích hợp với hệ thống MES & ERP

Giải pháp SCADA Analytics của ATSCADA dễ dàng tích hợp với hệ thống MES, hệ thống ERP, giúp đồng bộ dữ liệu từ sản xuất đến quản trị, tạo thành một hệ sinh thái số hoàn chỉnh.

SCADA Analytics giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động sản xuất

Lợi ích khi doanh nghiệp lựa chọn SCADA Analytics của ATSCADA

Khi triển khai SCADA AI Prediction từ ATSCADA, doanh nghiệp sẽ nhận được:

- Giải pháp tuỳ chỉnh theo nhu cầu: ATSCADA thiết kế hệ thống phù hợp với từng ngành nghề, quy mô của doanh nghiệp

- Triển khai nhanh chóng: đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao giúp rút ngắn thời gian triển khai

- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu: doanh nghiệp luôn được hỗ trợ trong suốt quá trình vận hành

- Chi phí tối ưu: giải pháp được tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao

SCADA Analytics là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị của dữ liệu. Không chỉ dừng lại ở việc giám sát, giải pháp này còn hỗ trợ phân tích chuyên sâu, dự đoán xu hướng và tối ưu hoá hoạt động sản xuất. Với kinh nghiệm và năng lực triển khai thực tế, ATSCADA mang đến giải pháp SCADA Analytics toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu rủi ro, đồng thời ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp giúp chuyển đổi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh, SCADA Analytics của ATSCADA chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Liên hệ với ATSCADA ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về giải pháp.

