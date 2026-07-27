UNESCO công nhận thêm nhiều Di sản Thế giới mới

Tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra ở Busan (Hàn Quốc), nhiều địa danh có giá trị nổi bật về lịch sử và thiên nhiên đã được ghi danh hoặc mở rộng phạm vi công nhận. Trong đó có bãi biển đổ bộ D-Day ở Pháp, quần thể di tích Asuka-Fujiwara của Nhật Bản và khu bãi triều Getbol của Hàn Quốc.

Quân tiếp viện của Mỹ đổ bộ lên bãi biển Omaha trong cuộc đổ bộ Normandy D-Day gần Vierville sur Mer, Pháp, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Ảnh: Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp qua Reuters.

Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO ngày 26/7 đã thông qua việc đưa các bãi biển đổ bộ D-Day ở vùng Normandy (Pháp) vào Danh mục Di sản Thế giới. Theo UNESCO, các bãi biển này là “một cảnh quan văn hóa đặc biệt”, được hình thành từ sự kiện quân Đồng minh đổ bộ ngày 6/6/1944 trong Chiến tranh thế giới thứ hai và được gìn giữ như một biểu tượng của ký ức lịch sử.

Cuộc đổ bộ Normandy được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch giải phóng châu Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức. Hơn 156.000 binh sĩ Đồng minh đã tham gia chiến dịch, đổ bộ lên các bãi biển mang mật danh Utah, Omaha, Gold, Juno và Sword hoặc nhảy dù phía sau tuyến phòng thủ của quân Đức.

Cũng trong kỳ họp, UNESCO quyết định ghi danh quần thể Asuka-Fujiwara: Các di chỉ khảo cổ của những kinh đô cổ và các địa điểm liên quan của Nhật Bản vào Danh mục Di sản Thế giới.

Quần thể gồm 19 di tích khảo cổ tại tỉnh Nara, phản ánh quá trình hình thành nhà nước tập quyền đầu tiên của Nhật Bản từ cuối thế kỷ VI đến đầu thế kỷ VIII, trong bối cảnh giao lưu sâu rộng với Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Đây là Di sản Thế giới thứ 27 của Nhật Bản, gồm 22 di sản văn hóa và 5 di sản thiên nhiên.

UNESCO phê duyệt mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Getbol - Bãi triều Hàn Quốc. Ảnh: SBS.

Trong khi đó, UNESCO cũng phê duyệt mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Getbol - Bãi triều Hàn Quốc, bổ sung thêm bốn khu vực mới gồm Seosan (tỉnh Chungcheong Nam) và Goheung, Muan, Yeosu (tỉnh Jeolla Nam).

Sau khi mở rộng, di sản gồm sáu khu vực hợp thành, bên cạnh bốn địa điểm đã được ghi danh từ năm 2021 là Seocheon, Gochang, Shinan và Boseong-Suncheon.

UNESCO đánh giá hệ thống bãi triều ven biển phía tây nam Hàn Quốc là một trong những hệ sinh thái ven biển quan trọng nhất thế giới, có giá trị đặc biệt đối với đa dạng sinh học và là điểm dừng chân thiết yếu của các loài chim di cư trên tuyến bay Đông Á - Australia.

Với quyết định mới, Hàn Quốc hiện có 17 Di sản Thế giới của UNESCO, gồm 15 di sản văn hóa và 2 di sản thiên nhiên.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Kyodo, Arirang.