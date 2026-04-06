Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tăng cường hợp tác an ninh với Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc gặp tại Istanbul với người đồng cấp Tayyip Erdogan. Hai bên đã đồng ý “các bước mới” trong hợp tác an ninh, với các nhóm chuyên trách sẽ sớm hoàn tất chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về quan hệ hai nước, tình hình ở châu Âu và Trung Đông; nhất trí về các bước hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh, nhất là trong các lĩnh vực mà Ukraine có thể hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm. Hai bên cũng thảo luận về các bước thực tiễn để triển khai các dự án chung về cơ sở hạ tầng khí đốt và phát triển mỏ khí đốt.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cơ hội hợp tác trong các dự án hạ tầng khí đốt chung và phát triển mỏ khí đốt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn hàng hải ở Biển Đen và đảm bảo nguồn cung năng lượng. Vừa qua, một tàu chở dầu thô của Nga bị tấn công bằng drone gần eo biển Bosphorus, gây phản ứng mạnh từ Ankara, trong bối cảnh các vụ việc liên quan tàu từ các cảng Nga trong khu vực tăng lên.

Ukraine gần đây đã ký các thỏa thuận hợp tác an ninh với Saudi Arabia, UAE và Qatar, đồng thời đang đàm phán với một số quốc gia Trung Đông khác về các cơ chế tương tự. Theo giới chức Ukraine, nước này đang tận dụng kinh nghiệm phòng thủ chống drone tích lũy trong bốn năm chiến tranh với Nga, trong khi Moscow đã triển khai các drone thiết kế của Iran để tấn công Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Ông Kushner (trái), và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, một nhóm quan chức Mỹ do các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, gồm đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner dẫn đầu, có thể sẽ tới Ukraine trong tháng này để tái khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. Chuyến thăm có khả năng diễn ra ngay sau Lễ Phục sinh Chính thống, vào khoảng ngày 12/4. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này, trong khi một nguồn tin Mỹ cho biết chuyến đi vẫn đang được thảo luận và chưa được xác nhận.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết, ông nhận được áp lực từ Washington để chấp thuận một thỏa thuận kết thúc cuộc chiến do Nga phát động, trong đó có khả năng Kyiv phải nhượng một phần lãnh thổ, bao gồm toàn bộ khu vực Donbas phía đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin này, khẳng định Mỹ chưa từng yêu cầu Ukraine nhượng Donbas trong các cuộc đàm phán.

Giới quan sát nhận định, chuyến thăm tiềm năng của các đặc phái viên Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng và thách thức trong việc đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Politico