Ukraine và Moldova tiến gần hơn tới EU khi Hungary thay đổi lập trường

Tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và Moldova đang xuất hiện những tín hiệu thuận lợi mới, khi Hungary cho thấy khả năng dỡ bỏ lập trường phản đối kéo dài nhiều năm, mở đường cho việc khởi động giai đoạn đàm phán chính thức đầu tiên trong tháng 6.

Thủ tướng Hungary Magyar bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DWS.

Phát biểu với các phóng viên tại Berlin sau cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Hungary Magyar bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary tại Ukraine.

Ông khẳng định: “Tôi sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Zelensky vào đầu tuần tới”, đồng thời cho rằng hai nước có thể “mở ra một chương mới trong quan hệ Hungary - Ukraine”. Động thái này có thể giúp tháo gỡ sự phản đối lâu nay của Budapest đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Khi được hỏi liệu việc mở rộng quyền cho cộng đồng người Hungary tại Ukraine có phải là điều kiện tiên quyết, ông Magyar cho biết đây là “yêu cầu cơ bản” của chính phủ Hungary đối với Ukraine. Dù vậy, Thủ tướng Hungary cũng nhấn mạnh lập trường của Budapest về hỗ trợ quân sự cho Kiev không thay đổi.

Giới chức EU cho biết công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh EU sắp tới đang được triển khai trên cơ sở kỳ vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Dự kiến, Tổng thống Zelensky cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh này, tuy nhiên các nguồn tin từ Ukraine lưu ý, ông chỉ cân nhắc tới Brussels nếu một thỏa thuận thực chất đã nằm trong tầm tay.

Sau nhiều tháng bế tắc, tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova có thể đạt bước đột phá mới khi Hungary phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng lập trường. Ảnh: Reuters.

Các nhà ngoại giao EU kỳ vọng sẽ chính thức khởi động giai đoạn tiếp theo của tiến trình mở rộng tại cuộc họp các bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của EU vào ngày 16/6. Việc Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết được xem là điều kiện then chốt để mở nhóm đàm phán đầu tiên về các nguyên tắc nền tảng của EU, gồm thượng tôn pháp luật, kiểm soát tài chính và các quyền cơ bản.

Thanh Giang