Hungary phản đối EU thúc đẩy tăng quỹ hỗ trợ Ukraine

Ngày 18/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ trích gay gắt lời kêu gọi của Ủy ban châu Âu về việc hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, cho rằng yêu cầu này là không phù hợp trong tình hình hiện tại.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiết lộ ông đã nhận được một lá thư từ chủ tịch von der Leyen, nêu chi tiết về khoảng cách tài chính của Ukraine và yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp thêm tài chính.

Ông đã chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến ​​tài chính mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên trước yêu cầu tăng ngân sách từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Lời chỉ trích của Ông Orban tập trung vào điều mà ông mô tả là sự giám sát không đầy đủ đối với khoản tiền đóng góp trước đây của người dân châu Âu gửi cho Ukraine. Ông khẳng định thay vì yêu cầu giám sát quyết liệt hoặc tạm dừng chi trả trong bối cảnh có những cáo buộc bòn rút tiền của châu Âu, thì chủ tịch EC lại đề xuất gửi thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Cuộc trao đổi này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận vào tháng trước về việc giải quyết những nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong hai năm tới.

Bức thư của bà Von der Leyen gửi các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là đã vạch ra một số phương án để thu hẹp khoảng cách tài chính của Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng khoản vay được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.

Việc thủ tướng Orban công khai bác bỏ lời kêu gọi từ EU cho thấy những xung đột về quan điểm trong Liên minh châu Âu với quy mô, điều kiện và cơ chế giám sát đối với việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thanh Giang

Nguồn: Yeni Safak English.