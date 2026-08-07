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Pháp chào bán 114 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Pháp đã chính thức gửi đề xuất kỹ thuật và thương mại chi tiết tới Ấn Độ về hợp đồng mua sắm 114 tiêm kích Rafale thông quan thỏa thuận liên chính phủ (G2G). Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.

Pháp chào bán 114 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ

Pháp đã chính thức gửi đề xuất kỹ thuật và thương mại chi tiết tới Ấn Độ về hợp đồng mua sắm 114 tiêm kích Rafale thông quan thỏa thuận liên chính phủ (G2G). Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.

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Pháp chào bán 114 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ

Ấn Độ mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Moneycontrol.

Theo đề xuất phản hồi Yêu cầu Báo giá do phía Ấn Độ gửi đi vào tháng 5 vừa qua, Pháp chấp thuận yêu cầu chuyển giao công nghệ và sản xuất quy mô lớn tại Ấn Độ. Cụ thể, trong tổng số 114 máy bay Rafale, sẽ có 94 chiếc được sản xuất trực tiếp tại Ấn Độ thông qua sự hợp tác giữa tập đoàn hàng không vũ trụ Pháp Dassault Aviation cùng các đối tác (MBDA, Safran, Thales) và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nội địa Ấn Độ.

Bên cạnh đó, hợp đồng trị giá khoảng 3,25 nghìn tỷ Rupee (tương đương 34 tỷ USD) này cũng chú trọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tích hợp các hệ thống vũ khí do Ấn Độ tự sản xuất như tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Astra.

Thỏa thuận dự kiến mang lại các cơ hội kinh doanh trị giá khoảng 1,6 nghìn tỷ Rupee cho các tập đoàn nội địa như Tata Group, Larsen & Toubro và các nhà sản xuất quốc phòng khác.

Hiện Không quân Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đáng kể số lượng phi đội chiến đấu. Việc bổ sung thêm 114 máy bay Rafale được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường năng lực tác chiến trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Pháp chào bán 114 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ

Quyết định mua sắm Rafale không chỉ nhằm lấp đầy khoảng trống năng lực mà còn thắt chặt quan hệ chiến lược và công nghiệp với Pháp. Ảnh: The Economic Times.

Trước đó, Không quân và Hải quân Ấn Độ đã đặt mua tổng cộng 62 máy bay Rafale. Nếu hợp đồng mới được ký kết, số lượng Rafale trong biên chế quân đội Ấn Độ sẽ tăng lên 176 chiếc, chưa kể kế hoạch mua bổ sung của Hải quân trong tương lai.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định, nếu được triển khai đúng tiến độ, thương vụ không chỉ giúp nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Ấn Độ mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp, đồng thời trở thành một trong những dự án sản xuất quốc phòng quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Ấn Độ.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.

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Từ khóa:

#tiêm kích Rafale #Quân đội Ấn Độ #Quan hệ đối tác chiến lược #Sản xuất #Hợp đồng #Tên lửa không đối không

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