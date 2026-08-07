Nổ súng tại trường học ở Thái Lan, gây nhiều thương vong

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có cả giáo viên, học sinh và nghi phạm gây án, sau khi một học sinh nổ súng tại Trường trung học Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, phía Bắc thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 7/8. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại quốc gia Đông Nam Á này.

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Nhân viên cứu hộ làm việc tại trường Debsirin Nonthaburi, hiện trường vụ xả súng, ở quận Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Vụ nổ súng xảy ra tại Trường trung học Debsirin Nonthaburi, một trường học nổi tiếng với khoảng 3.000 học sinh, nằm trên một tuyến đường lớn ở huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, phía Bắc thủ đô Bangkok.

Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa tỉnh Nonthaburi xác nhận vụ xả súng đã khiến 15 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng và 7 người thiệt mạng (gồm 3 giáo viên, 3 học sinh và thủ phạm). Trung tá Dechrapee Kongdee, Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Nonthaburi, cho biết nghi phạm gây án đã tự sát. Cảnh sát xác định thủ phạm là một học sinh của trường.

Trong khi đó, Cục Điều tra Trung ương của Thái Lan thông báo với CNN rằng “tình hình hiện đã được kiểm soát”. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân, động cơ và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Nhiều học sinh hoảng loạn chạy khỏi khuôn viên trường, trong khi nhân viên nhà trường hỗ trợ sơ tán các em đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters.

Các đoạn video được CNN xác minh cho thấy nhiều học sinh hoảng loạn chạy khỏi khuôn viên trường, trong khi nhân viên nhà trường hỗ trợ sơ tán các em đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng cáng cứu thương để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên quan ngại về tình trạng bạo lực liên quan đến súng tại Thái Lan. Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng dân sự tương đối cao so với các nước khác ở Đông Nam Á.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã nhận được báo cáo về vụ xả súng và chỉ đạo khẩn trương cứu chữa các nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bày tỏ đau buồn trước vụ việc, ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và đặt câu hỏi vì sao một vụ việc như vậy lại có thể xảy ra ở Thái Lan. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh đây cũng là lý do Chính phủ không gia hạn giấy phép mang theo và sở hữu súng.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, CNN, Thaipbs.