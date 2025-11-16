Ukraine tiến gần hòa bình: Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cùng nhấn mạnh triển vọng đàm phán

Xung đột Ukraine đang xuất hiện những tín hiệu hòa dịu mới. Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian, trong khi Mỹ thúc giục các bên chấm dứt giao tranh.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa cho biết, Ankara sẵn sàng đăng cai các vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đây là “cuộc xung đột nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II” và bày tỏ kỳ vọng các bên có thể sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 15/11 trên kênh A Haber, ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng thời điểm hòa bình đã đến và Ankara có thể trở thành địa điểm tổ chức các cuộc thương lượng, dù không loại trừ khả năng diễn ra ở các nơi khác. Ông Fidan nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng một bàn đàm phán sẽ được thiết lập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đã hội tụ, và việc tiến hành các cuộc đàm phán cần thiết là bước đi tiếp theo,” Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Ankara sẵn sàng đóng vai trò trung gian và hỗ trợ tổ chức vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga.

Cùng quan điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc chiến tại Ukraine phải sớm chấm dứt, gọi đây là “cuộc xung đột thiệt hại lớn nhất kể từ Thế chiến II”. Trong cuộc phỏng vấn với GB News, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang gây sức ép thông qua Ấn Độ và dầu mỏ; các quốc gia khác cũng tham gia, vì khi Nga bán dầu, họ có tiền để hành động. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được. Tôi hy vọng sớm thôi.” Ông cũng cho biết có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà theo ông sẽ giúp việc giải quyết chiến tranh trở nên dễ dàng hơn.

Trước đó, ông Trump từng hủy cuộc gặp trực tiếp với ông Putin vì bất đồng về các điều kiện chấm dứt chiến tranh. Ông đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga và cho biết sẵn sàng gặp lại tổng thống Putin nếu có được thỏa thuận thực chất nhằm chấm dứt chiến tranh. Kremlin xác nhận tổng thống Nga không phản đối đàm phán, nhưng thời điểm cuộc gặp vẫn chưa được ấn định.

Sự phối hợp giữa quan điểm ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ và sức ép chính trị từ Mỹ có thể mở ra cơ hội thực sự cho một tiến trình hòa bình tại Ukraine, trong bối cảnh cả hai bên xung đột đều chịu thiệt hại nặng nề về con người và kinh tế.

Thanh Hằng

Nguồn: Tass, RBC-Ukraine.