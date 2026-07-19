Ukraine tấn công hậu cần và cơ sở dầu mỏ của Nga trong một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất

Ít nhất 9 người thiệt mạng, 60 người bị thương khi Ukraine nhắm vào các tuyến hậu cần; Nga cũng đáp trả bằng các cuộc không kích vào Odessa.

Khói bốc lên từ một kho hàng hậu cần ở Elektrostal, ngoại ô Moscow, Nga ngày 18/7 theo giờ địa phương. Ảnh: Yonhap.

Thống đốc tỉnh Tambov, ông Yevgeny Pervyshov, cho biết: “Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử khu vực xét về quy mô huy động máy bay không người lái (UAV) cũng như số thương vong. Thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều nếu lực lượng phòng không không bắn hạ được 28 UAV đang tiếp cận.”

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết có 37 người bị thương tại địa phương, trong đó một người đã tử vong trong quá trình điều trị. Mảnh vỡ UAV rơi xuống một tòa nhà trường mẫu giáo, gây hỏa hoạn. Một đám cháy khác cũng bùng phát tại kho chứa dầu ở thành phố Noginsk, buộc bệnh viện phụ sản gần đó phải sơ tán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng Ukraine đã tấn công “hai cơ sở hậu cần lớn” tại các tỉnh Moscow và Tambov, cùng một cơ sở dầu mỏ. Ông cho biết các trung tâm hậu cần này được Nga sử dụng để thu mua các linh kiện nằm trong diện trừng phạt phục vụ sản xuất UAV và thiết bị dẫn đường. Theo ông Zelensky, cuộc tấn công là hành động đáp trả các đợt không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng thông báo đã tấn công một kho chứa dầu tại Noginsk, nơi cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga, đồng thời tập kích 13 tàu của Nga - gồm tàu chở dầu và tàu tuần tra đang vận chuyển vật tư quân sự trên Biển Đen và Biển Azov. Ngoài ra, một cây cầu đường sắt tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát, được sử dụng cho hoạt động hậu cần quân sự, cũng trở thành mục tiêu.

Một lính cứu hỏa làm việc tại một khu phức hợp cảng bị trúng bom trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại thị trấn Izmail, ở vùng Odesa, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Đáp trả, Nga tiến hành không kích vào một tàu container đang dỡ đạn dược tại cảng Odessa ở miền Nam Ukraine, cùng một tàu chở hàng rời vận chuyển hàng hóa quân sự. Chính quyền vùng Odessa cho biết vụ tấn công khiến một thủy thủ thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và gây hỏa hoạn trên các tàu dân sự trong cảng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng trăm UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea trong vòng 24 giờ qua.

Trong bối cảnh cả hai bên liên tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nhau, cuộc xung đột đang ngày càng chuyển thành cuộc chiến nhằm vào các tuyến hậu cần ở hậu phương.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun.