Ấn Độ vượt Trung Quốc trong bảng xếp hạng sức mạnh không quân toàn cầu năm 2026

Lực lượng Không quân Ấn Độ được xếp trên Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong Bảng xếp hạng Sức mạnh Không quân Toàn cầu năm 2026 do Tổ chức Danh bạ Máy bay Quân sự Hiện đại Thế giới (World Directory of Modern Military Aircraft - WDMMA) vừa công bố.

Ấn Độ vượt Trung Quốc trong bảng xếp hạng sức mạnh không quân toàn cầu năm 2026. Ảnh: Wion.

Theo bảng xếp hạng, Không quân Ấn Độ đứng thứ 6 với chỉ số Đánh giá Giá trị Thực (TvR) đạt 69,4 điểm, trong khi Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xếp thứ 7 với 63,8 điểm . Mặc dù Trung Quốc sở hữu khoảng 3.733 máy bay, nhiều hơn đáng kể so với 1.716 máy bay của Ấn Độ, WDMMA đánh giá lực lượng không quân của New Delhi có năng lực tác chiến tổng thể cao hơn nhờ chất lượng phi đội, mức độ hiện đại hóa, khả năng bảo đảm hậu cần, mức độ sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt.

Đây là năm thứ năm liên tiếp Không quân Ấn Độ được xếp trên Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong bảng xếp hạng của WDMMA. Báo cáo cũng cho biết, khi xét các lực lượng không quân độc lập trên thế giới, Không quân Ấn Độ được đánh giá là lực lượng không quân mạnh thứ ba , chỉ sau Không quân Mỹ và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga .

WDMMA đánh giá lực lượng không quân của New Delhi có năng lực tác chiến tổng thể cao hơn nhờ chất lượng phi đội, mức độ hiện đại hóa, khả năng bảo đảm hậu cần, mức độ sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt. Ảnh: The Time of India.

Theo WDMMA, bảng xếp hạng không dựa vào quy mô lực lượng hay số lượng máy bay, mà sử dụng hệ thống Đánh giá Giá trị Thực (TvR) nhằm phản ánh năng lực tác chiến thực tế. Hệ thống này xem xét nhiều tiêu chí, bao gồm chất lượng trang bị, trình độ hiện đại hóa, khả năng duy trì hoạt động, năng lực hậu cần, mức độ sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả triển khai lực lượng. Vì vậy, việc sở hữu nhiều máy bay hơn không đồng nghĩa với việc có sức mạnh không quân vượt trội.

Trong khi đó, một số chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho rằng, phương pháp đánh giá của WDMMA chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố như năng lực tác chiến trên không gian mạng, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các quân chủng và năng lực sử dụng máy bay không người lái của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Vân Bình

Nguồn: Wion, The Time of India