Thanh Hóa được bổ sung hơn 510 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 (đợt 2) cho 27 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

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Theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký, cùng với 27 tỉnh, thành phố của cả nước, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 510,26 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là một trong những địa phương được phân bổ mức vốn cao trong đợt này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố căn cứ nguồn vốn được giao bổ sung để phân bổ, giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định liên quan; bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không để trùng lặp với các chương trình, dự án khác. Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi hội nghị, hội thảo và công tác phí.

Cùng với đó, các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định; thực hiện báo cáo kết quả phân bổ ngân sách, bố trí vốn đối ứng và tình hình giải ngân trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 20 hằng tháng.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)