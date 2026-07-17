Ra mắt bia chai Thabrew Silver phiên bản mới và bia lon Thabrew Lager 250ml

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa vừa chính thức giới thiệu các dòng sản phẩm mới gồm: bia chai, bia lon Thabrew Silver và bia lon Thabrew Lager 250ml. Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong chiến lược đổi mới danh mục sản phẩm, hướng tới nhóm khách hàng trẻ trung, hiện đại và đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng của thị trường bia Việt.

Là doanh nghiệp có hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ uống - nước giải khát, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng. Với hệ thống nhà máy được đầu tư đồng bộ trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, doanh nghiệp hiện đang sản xuất khoảng 100 triệu lít bia mỗi năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước cũng như các đơn hàng xuất khẩu. Đến nay, các sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là vùng thị trường các tỉnh phía Bắc, đồng thời được xuất khẩu sang các thị trường như Nga, Panama, Lào và nhiều thị trường quốc tế khác.

Tiếp nối bước chuyển mình đầy khát vọng trên hành trình hơn 35 năm phát triển, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những dòng bia có hương vị cân bằng, dễ thưởng thức, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã đầu tư nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới, kết hợp giữa công nghệ sản xuất hiện đại và nguyên liệu nhập khẩu Châu Âu.

Bộ đôi bia chai và bia lon Thabrew Silver là dòng sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp với phong cách trẻ trung cùng chất bia êm dịu, hương thơm tinh tế và hậu vị cân bằng. Trong khi đó, Thabrew Lager lon 250ml mang đến lựa chọn mới với hương vị êm đằm, dung tích nhỏ gọn, phù hợp xu hướng tiêu dùng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các bữa tiệc, hoạt động du lịch, giải trí hiện đại.

Mang theo thông điệp “Tinh hoa xứ Thanh trong từng giọt bia”, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu bia Việt chất lượng cao, góp phần quảng bá giá trị địa phương và nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

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