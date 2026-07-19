Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận Ngoại trưởng Choe Son-hui thăm Nga

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19/7 xác nhận Ngoại trưởng Choe Son-hui đã lên đường thăm Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/7 theo giờ địa phương thông báo bà Choe đã đến Moscow trong khuôn khổ một “chuyến thăm chính thức”, song cũng không tiết lộ thêm chi tiết. Ảnh: NorthKoreaPics.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Choe đã rời Bình Nhưỡng vào ngày 18/7 trên chuyên cơ để thực hiện chuyến thăm Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. KCNA không công bố thêm thông tin, bao gồm mục đích chuyến đi hay lịch trình làm việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/7 theo giờ địa phương thông báo bà Choe đã đến Moscow trong khuôn khổ một “chuyến thăm chính thức”, song cũng không tiết lộ thêm chi tiết. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của bà Choe kể từ tháng 10 năm ngoái, khi bà đến Moscow trong một “chuyến thăm làm việc” và sau đó tới Belarus để tham dự một diễn đàn an ninh quốc tế.

Giới quan sát cho rằng bà Choe có thể tới Moscow để phối hợp chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga, trong bối cảnh hiện không có sự kiện ngoại giao hay dịp kỷ niệm lớn nào giữa hai nước diễn ra trong thời gian này.

Triều Tiên và Nga đã không ngừng thúc đẩy quan hệ kể từ khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024. Ảnh: AP.

Triều Tiên và Nga đã không ngừng thúc đẩy quan hệ kể từ khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024. Sau đó, Tổng thống Putin đã mời ông Kim tới Moscow để tiến hành hội nghị thượng đỉnh.

Kể từ khi hiệp ước được ký kết, Triều Tiên đã điều hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến công du của bà Choe cũng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nỗ lực củng cố quan hệ với Trung Quốc, đồng minh truyền thống và là đối tác hỗ trợ kinh tế quan trọng nhất của nước này.

Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Bình Nhưỡng và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Gần đây, hai nước cũng tăng cường các hoạt động trao đổi cấp cao nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị Trung – Triều.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.