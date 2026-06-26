Ukraine phát động chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm vào Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) gặp ông Yevhenii Khmara, quyền giám đốc SBU, tại Kyiv vào ngày 25 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Kyivindependent.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Yevhenii Khmara, ngày 25/6. Theo ông Zelensky, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine đã báo cáo về “kế hoạch trừng phạt tầm xa, trừng phạt tầm trung của chúng tôi cũng như những kết quả mà cơ quan này đã đạt được”.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã phê duyệt để Cơ quan An ninh Ukraine triển khai “một chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày... nhằm vào quốc gia gây hấn, với mục tiêu buộc nước này chấm dứt cuộc xung đột”. Tuy nhiên ông Zelensky không tiết lộ thêm chi tiết về nội dung của chiến dịch này.

Trong vài tuần qua, các lực lượng Ukraine đã liên tiếp tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Nga. Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái liên tiếp nhằm vào thủ đô Nga trong tháng 6 đã khiến Nhà máy Lọc dầu Moscow phải ngừng hoạt động, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên cả nước. Chiến dịch “tấn công tầm trung” của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát cũng được cho là đã làm gián đoạn hệ thống hậu cần tại khu vực này, cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng của Nga, đồng thời liên tục tập kích các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đáp lại, Nga cũng đã tấn công ba đầu máy xe lửa và hai trạm xăng trên khắp Ukraine. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kyiv vào tối muộn ngày 25/6 và các nhân chứng cho biết nhiều tên lửa đã bị đánh chặn.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 25/6 cho biết, Hội nghị Phục hồi Ukraine diễn ra trong hai ngày 25 và 26/6 tại thành phố cảng Gdansk bên bờ Biển Baltic của Ba Lan dự kiến sẽ đạt được hơn 160 thỏa thuận với tổng trị giá trên 10 tỷ euro (khoảng 11,36 tỷ USD) nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine. Thủ tướng Svyrydenko tham dự hội nghị thay mặt Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh ông vắng mặt do tranh cãi ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng liên quan đến lịch sử thời chiến.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo giải ngân đợt đầu tiên trị giá 3,2 tỷ euro (3,64 tỷ USD) trong gói cho vay 90 tỷ euro (102,28 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU), nhằm hỗ trợ quốc phòng, tăng cường khả năng chống chịu của lĩnh vực năng lượng và ngân sách nhà nước của Ukraine. Ảnh: Brusselstimes.

Trong ngày đầu của Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo giải ngân đợt đầu tiên trị giá 3,2 tỷ euro (3,64 tỷ USD) trong gói cho vay 90 tỷ euro (102,28 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU), nhằm hỗ trợ quốc phòng, tăng cường khả năng chống chịu của lĩnh vực năng lượng và ngân sách nhà nước của Ukraine.

Thanh Vân

Nguồn: Kyivindependent, Tân Hoa Xã.