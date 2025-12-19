Tổng thống Mỹ gây sức ép, yêu cầu Ukraine “hành động nhanh chóng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Ukraine liên quan đến “kế hoạch hòa bình” Nga - Ukraine, khi tuyên bố rằng ông muốn Ukraine hành động nhanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Ukraine liên quan đến “kế hoạch hòa bình” Nga - Ukraine. Ảnh: The Jerusalem Post.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng ngày 18/12, ông Trump nói: “Các bên đàm phán đã tiến gần tới việc đạt được một số kết quả nhất định, nhưng tôi mong Ukraine có thể hành động nhanh chóng. Tôi muốn Ukraine hành động nhanh, bởi vì Nga vẫn đang ở đó. Các bạn cần biết rằng, mỗi khi họ kéo dài thời gian quá lâu, Nga lại thay đổi quyết định”.

Truyền thông Mỹ đưa tin đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff dự kiến gặp các quan chức Nga tại Miami, miền Nam nước Mỹ trong ngày 19/12 nhằm thúc đẩy “kế hoạch hòa bình” Nga - Ukraine do phía Mỹ đề xuất. Ông Trump nhận định các cuộc đàm phán “khó khăn hơn một chút so với chúng tôi nghĩ, song vẫn có cơ hội để chúng ta hoàn thành việc này, có thể sẽ sớm thôi”.

Các hoạt động ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow, ngay cả khi hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt, bao gồm các bảo đảm an ninh cho Kyiv, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ cũng như các điều khoản khác nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Brussels ngày 18/12/2025. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/12 cũng cho biết phái đoàn Ukraine đã lên đường sang Mỹ và sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với nhóm đại diện của Mỹ trong hai ngày 19 và 20/12. Theo ông Zelensky, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào kế hoạch hòa bình 20 điểm, các bảo đảm an ninh, công tác tái thiết, cũng như toàn bộ các bước đi và văn kiện liên quan.

Ông Zelensky cho biết, các quan chức châu Âu cũng có thể tham dự các cuộc gặp này. Ông nói trong chuyến thăm Brussels: “Chúng tôi đã đạt được tiến triển trong cuộc đối thoại với phía Mỹ về một số điểm, họ cũng đang trao đổi với phía Nga”.

Được biết, ông Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp thêm chi tiết về đảm bảo an ninh để bảo vệ Ukraine trước nguy cơ bị Nga tái tấn công sau khi đạt thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cũng đặt câu hỏi về vai trò và hiệu quả của các đảm bảo an ninh, cũng như phản ứng của Mỹ trong trường hợp Nga tiếp tục hành động quân sự.

Trong khi đó, khi được hỏi về cuộc gặp ở Miami, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18.12 cho biết rằng, Moscow đang chuẩn bị liên lạc với Mỹ để tìm hiểu về kết quả các cuộc gặp ở Berlin giữa Mỹ, Ukraina và châu Âu, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters, AP.