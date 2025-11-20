Nhật Bản lần đầu tiên xuất khẩu tên lửa Patriot nguyên chiếc sang Mỹ

Ngày 19/11, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản đã lần đầu tiên xuất khẩu các tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot, do nước này sản xuất sang Mỹ, sau khi Tokyo nới lỏng quy định xuất khẩu quốc phòng.

Hệ thống tên lửa Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo nguồn tin, lô tên lửa thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản được chuyển giao theo đề nghị của Washington, nhằm giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ trong bối cảnh nước này tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tên lửa Patriot Advanced Capability-3, được sản xuất tại Nhật Bản, theo giấy phép của Mỹ.

Trước đây, Tokyo chỉ cho phép xuất khẩu linh kiện các sản phẩm quốc phòng sản xuất theo giấy phép Mỹ.

Tuy nhiên, từ năm 2023, Nhật Bản đã cho phép xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh nếu có yêu cầu từ quốc gia sở hữu giấy phép.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo xác nhận các tên lửa đánh chặn nói trên - vốn được sử dụng tại Nhật Bản như một phần của lá chắn tên lửa đạn đạo, sẽ chỉ do quân đội Mỹ sử dụng và không được chuyển giao cho bên thứ ba. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa được xuất khẩu./.

Theo TTXVN