Ukraine mở rộng hợp tác quốc phòng với UAE, Qatar

Ngày 28/3, trong khuôn khổ chuyến công du vùng Vịnh, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, đồng thời thúc đẩy quan hệ chiến lược với khu vực trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: AFP.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, Doha và Kyiv đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, bao gồm trao đổi chuyên môn về phòng thủ tên lửa và công nghệ máy bay không người lái.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Zelenskiy cho hay: "Chúng tôi đang nói về một mối quan hệ đối tác 10 năm. Chúng tôi đã ký thỏa thuận với Ả Rập Xê Út, và chúng tôi vừa mới ký một thỏa thuận tương tự kéo dài 10 năm với Qatar.”

Trước đó, trong chuyến thăm UAE, ông Zelenskiy đã hội đàm với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan, qua đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Ukraine cũng cho biết đang lên kế hoạch ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm với UAE trong thời gian tới.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Ukraine và Qatar ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Ảnh: AFP.

Trong khuôn khổ hợp tác, Ukraine đề xuất chia sẻ kinh nghiệm về phòng không và công nghệ máy bay không người lái cho các quốc gia trong khu vực. Hơn 200 chuyên gia quân sự và an ninh Ukraine đã được triển khai hỗ trợ các nước Trung Đông nâng cao năng lực đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thông qua chuyến thăm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kỳ vọng tăng cường quan hệ chiến lược với các nước vùng Vịnh, đồng thời huy động nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất vũ khí trong nước, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với sức ép ngân sách và nhu cầu bảo đảm hậu cần.

Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào hợp tác sản xuất quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Ukraine cho biết nhu cầu tiêu thụ dầu diesel khoảng 700.000 lít mỗi tháng, phục vụ cả quân đội và sản xuất nông nghiệp, và đang tìm kiếm các thỏa thuận hỗ trợ ổn định nguồn cung.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.