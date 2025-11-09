Ukraine mất điện diện rộng sau đợt tấn công đáp trả quy mô lớn của Nga

Toàn tỉnh Kyiv và hàng loạt địa phương khác của Ukraine đã rơi vào tình trạng mất điện khẩn cấp sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và khí đốt của nước này.

Một khu vực dân cư của Ukraine bị mất điện sau loạt tấn công bằng tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 450 drone và 45 tên lửa trong đợt tấn công rạng sáng ngày 8.11. Theo ông Zelensk, đọt tấn công này của Nga “mang tính phô trương rõ rệt”, đồng thời cho biết Ukraine đang hợp tác với Mỹ để mua thêm hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi tăng cường sức ép trừng phạt đối với Nga.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho hay các cơ sở năng lượng tại Kyiv, Poltava và Kharkiv bị hư hại, khiến hàng nghìn người mất điện và nước sinh hoạt. Chính quyền Poltava đã phải dùng máy phát điện để cung cấp nước tạm thời.

Cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: Ilsole24ore.

Theo công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, các đợt cắt điện khẩn cấp đã được triển khai tại nhiều khu vực do ảnh hưởng của cuộc tấn công. Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK thông báo, một trong các nhà máy nhiệt điện của họ bị hư hại nghiêm trọng sau đòn không kích của Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk cho biết hậu quả của các cuộc tấn công đang được đánh giá, và việc cắt điện theo kế hoạch (tối đa 4 giờ mỗi ngày) sẽ được khôi phục “khi hệ thống năng lượng ổn định trở lại”. Tại Kyiv, thời gian mất điện khác nhau tùy khu vực, một số nơi có thể bị cắt điện tới 8 giờ liên tiếp.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 8/11, theo giờ địa phương dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, các lực lượng của Liên bang Nga đã tấn công các trạm biến áp năng lượng cung cấp điện cho hai nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne trong đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 11. Ông Sybiha cho hay Ukraine đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Thống đốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ gây sức ép buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công có nguy cơ gây ra “thảm họa hạt nhân.”

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố họ đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không, đất liền và trên biển,” nhắm vào “các cơ sở sản xuất vũ khí, khí đốt và năng lượng”, động thái được cho là phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống và trạm bơm bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Thanh Vân

Nguồn The Kyiv Independent, Reuters