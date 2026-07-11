Ukraine lập Bộ chỉ huy tác chiến tầm xa, tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ký sắc lệnh thành lập Bộ chỉ huy tác chiến tầm xa thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm tập trung các năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trong thông điệp tối ngày 10/7, ông Zelensky cho biết bộ chỉ huy mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có để làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, người đứng đầu lực lượng này phải là chỉ huy giàu kinh nghiệm và có năng lực điều hành các chiến dịch tấn công tầm xa.

Cùng với đó, Tổng thống Zelensky cũng công bố việc thành lập Lực lượng Phản ứng nhanh liên hợp, một đơn vị tác chiến công nghệ cao có nhiệm vụ phối hợp các lực lượng tấn công, máy bay không người lái và pháo binh nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu trên chiến trường.

Động thái trên diễn ra khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng và hậu cần của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chỉ riêng ngày 10/7, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, tổ hợp lọc dầu Ust-Luga tại vùng Leningrad, cùng một nhà ga dầu và kho chứa nhiên liệu ở vùng Rostov.

Các chuyên gia nhận định chiến dịch UAV của Ukraine đạt hiệu quả ngày càng cao hơn nhờ năng lực sản xuất được mở rộng cùng những cải tiến trong công tác chỉ huy, điều phối tác chiến. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về tình báo từ Mỹ được cho là đã giúp Kiev tối ưu hóa đường bay của UAV, hạn chế nguy cơ bị các hệ thống phòng không Nga phát hiện và đánh chặn.

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết, các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine đã buộc Nga phải tạm dừng xuất khẩu dầu diesel để ưu tiên nguồn cung trong nước, đồng thời hạn chế hoạt động vận tải hàng hải qua khu vực Biển Azov. Theo các nguồn tin, sản lượng chế biến nhiên liệu của Nga hiện chỉ còn khoảng 65% công suất do nhiều nhà máy lọc dầu bị gián đoạn hoạt động.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Trong phát biểu đưa ra ngày 10/7, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak thừa nhận một số nhà máy lọc dầu đã phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa sau các cuộc tấn công của Ukraine, khiến nguồn cung nhiên liệu trong nước bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Kiev không chỉ tìm cách gây thiệt hại cho nền kinh tế Liên bang Nga mà còn muốn gieo rắc tâm lý hoảng loạn trong dân chúng. Ông cho rằng nỗ lực đó sẽ thất bại vì “hệ thống năng lượng của Liên bang Nga có mức độ chống chịu thuộc hàng cao nhất thế giới”.

Điện Kremlin cũng tuyên bố Moscow sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự của Ukraine để đáp trả những gì Liên bang Nga mô tả là các “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyivindependent, United24media