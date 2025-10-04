Nga không kích tầm xa quy mô lớn vào nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng khí đốt của Ukraina

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang và nỗi lo khủng hoảng năng lượng mùa đông đang gia tăng tại châu Âu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 thông báo, Moscow đã phát động loạt không kích tầm xa quy mô lớn trong đêm, đánh trúng nhiều cơ sở quân sự của Ukraine và cả hạ tầng khí đốt cung cấp năng lượng cho những cơ sở này.

Một khu vực ở Kharkov, Ukraine bị trúng không kích của lực lượng Nga, ngày 1/10/2025. Ảnh: France 24

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, rạng sáng 3/10, lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái tấn công. Cuộc tập kích nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine cùng những cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng có liên quan.

Về phía Ukraina, Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz cho biết, đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào các khu vực khai thác khí đốt ở nước này kể từ tháng 2/2022, đồng thời cho hay một số thiệt hại là “mang tính chất nghiêm trọng”. Các khu vực tại Kharkov và Poltava hứng chịu các đợt không kích với khoảng 35 tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo, và khoảng 60 máy bay không người lái.

Song song, Ukraine đã đáp trả bằng các đòn drone tầm xa, tấn công nhà máy lọc dầu Orsk ở Orenburg và nhà máy hóa chất Azot tại Perm, buộc cơ sở này tạm ngừng hoạt động.

Trong bài phát biểu tối 3/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Nga đang tìm cách gia tăng khó khăn cho người dân Ukraine trước mùa đông khắc nghiệt. Ông Zelensky cho biết ngoài Kharkov và Poltava, các khu vực Chernihiv và Sumy cũng bị tấn công. Các cơ sở năng lượng tại tỉnh Donetsk, bao gồm Kramatorsk, Sloviansk và Druzhkivka cũng bị trúng tên lửa đạn đạo của Nga.

Nga và Ukraine đang tăng cường các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng của nhau nhằm bào mòn sức mạnh đối phương. Kiev coi các đòn tấn công tầm xa vào nhà máy lọc dầu và hạ tầng năng lượng Nga là chiến lược then chốt, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước về máy bay không người lái và tên lửa.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng nhạy cảm, kể cả cơ sở hạt nhân, là “trò chơi nguy hiểm” và sẽ bị trả đũa.

Minh Phương

Nguồn RT, Kyiv Independent / Euronews/ Tass