Việc thực thi thỏa thuận với Lebanon sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah giải giáp

Cố vấn Văn phòng Thủ tướng Israel Dmitri Gendelman ngày 2/8 cho biết việc thực thi thỏa thuận khung với Lebanon, trong đó có việc Israel rút quân, sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah giải giáp.

Cố vấn Văn phòng Thủ tướng Israel Dmitri Gendelman ngày 2/8 cho biết việc thực thi thỏa thuận với Lebanon sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah giải giáp. Ảnh: APA.

Ông Gendelman nói: “Bất kỳ tiến triển nào trong khuôn khổ thỏa thuận đều chỉ có thể đạt được nếu phía Lebanon thực hiện các bước đi cụ thể và có thể kiểm chứng nhằm giải giáp Hezbollah. Chừng nào mối đe dọa vẫn còn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ gần biên giới phía Bắc của chúng tôi”. Quan chức Israel nhấn mạnh: “An ninh của Israel không phải là quân bài để mặc cả”.

Thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon được ký ngày 26/6 sau 5 vòng tham vấn do Mỹ làm trung gian tại Washington. Theo thỏa thuận, quân đội Lebanon sẽ từng bước khôi phục quyền kiểm soát có hiệu lực đối với toàn bộ lãnh thổ, trong khi Israel sẽ rút quân khỏi các khu vực đang chiếm đóng.

Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận đang gặp trở ngại khi Hezbollah phản đối điều khoản gắn việc Israel rút quân với giải giáp lực lượng này.

Các binh sĩ Hezbollah diễu binh tại một sự kiện kỷ niệm Ngày Al-Quds ở Beirut Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Trong tuyên bố ngày 2/8, Hezbollah cáo buộc chính quyền Lebanon phải chịu “trách nhiệm chính” đối với việc các hành động quân sự của Israel tiếp diễn tại miền Nam. Nhóm được Iran hậu thuẫn cho rằng việc chính quyền Lebanon ký thỏa thuận khung đã trao cho Israel “tính chính danh đối với hoạt động chiếm đóng và các hành động” của nước này.

Hezbollah cho biết quân đội Israel tiếp tục các hoạt động phá hủy tại miền Nam Lebanon, khu vực Israel đang kiểm soát hơn 600 km2, bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ giữa tháng 6. Nhóm này cáo buộc Israel phá hủy làng mạc, nhà cửa, đường sá, đồng ruộng, trường học và bệnh viện, đồng thời tìm cách ngăn người dân trở về nơi cư trú.

Hezbollah cũng chỉ trích chính quyền Lebanon không có hành động đủ mạnh về chính trị và ngoại giao nhằm gây sức ép với Israel tại các diễn đàn quốc tế. Nhóm này cáo buộc các nhà chức trách “im lặng, vắng mặt hoặc thậm chí đồng lõa” với những hành động mà họ cho là tội ác của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và chính phủ của Thủ tướng Nawaf Salam nhiều lần lên án các hành động mà Beirut cho là vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Trong bối cảnh đó, Israel và Lebanon dự kiến tiến hành vòng đàm phán mới tại Rome từ ngày 4 đến 6/8, với sự tham gia của Mỹ. Theo thông tin được phía Mỹ tiết lộ, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào khả năng mở rộng tiến trình tái triển khai lực lượng Israel tại miền Nam Lebanon, đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến đường biên giới trên bộ giữa hai nước.

Giới quan sát cho rằng, vòng đàm phán mới sẽ là phép thử quan trọng đối với thỏa thuận khung ngày 26/6.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, Today.lorientlejour.