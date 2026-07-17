Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 đã bổ nhiệm ông Yevgeniy Khmara, một quan chức tình báo kỳ cựu, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ một ngày sau khi miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng theo đường lối cải cách Mykhailo Fedorov.

Ông Yevgeniy Khmara, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky cho biết ông bổ nhiệm Thiếu tướng Yevgeniy Khmara giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời sẽ đề nghị Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Khmara đảm nhiệm chính thức cương vị này. Từ tháng 1 năm nay, ông Khmara giữ cương vị quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Trước đó, ông từng chỉ huy Đơn vị đặc nhiệm Alpha, lực lượng tinh nhuệ trực thuộc SBU.

Tổng thống Zelensky cho biết ông Khmara đã tích lũy được “kinh nghiệm sâu rộng và ở nhiều khía cạnh là chưa từng có về các hoạt động tác chiến công nghệ”, cho thấy đổi mới quân sự vẫn sẽ là trọng tâm trong chiến lược quốc phòng của Ukraine bất chấp sự thay đổi nhân sự lãnh đạo.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh hàng trăm người Ukraine, phần lớn là thanh niên, xuống đường tại Kiev và nhiều thành phố khác để phản đối việc cách chức ông Mykhailo Fedorov, người mới chỉ tại vị được 6 tháng. Những người biểu tình cho rằng ông Fedorov đã góp phần chuyển đổi năng lực tác chiến của Ukraine thông qua việc nhanh chóng mở rộng chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và phát triển công nghệ quốc phòng.

Việc miễn nhiệm ông Fedorov cũng đã gây xáo trộn trong một bộ phận quân đội Ukraine. Phó Tư lệnh Không quân, Đại tá Pavlo Yelizarov, đã từ chức để phản đối quyết định này, đồng thời cảnh báo động thái mới nhất này có thể làm suy yếu năng lực phòng không của Ukraine.

Đợt cải tổ chính phủ không chỉ diễn ra tại Bộ Quốc phòng. Quốc hội Ukraine, trước đó, cùng ngày, đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz, giữ chức Thủ tướng mới sau khi Tổng thống Zelensky cho rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp đất nước chuẩn bị cho mùa đông mới, khi Nga được dự báo sẽ tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Tranh cãi lần này được xem là một trong những thách thức chính trị trong nước lớn nhất đối với Tổng thống Zelensky kể từ khi ông phải đảo ngược kế hoạch hạn chế tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine vào năm ngoái sau làn sóng phản đối rộng khắp.

Thúy Hà

Nguồn: Firstpost/Dailysabah