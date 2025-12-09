Nhiều hộ dân phản đối mức thu khoán của Công ty Cổ phần phát triển Tân Hà Trung

Vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung yêu cầu các hộ đang nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp nộp tiền thuê đất và các loại phí với mức giá chưa hợp lý. Điều đó đã vấp phải sự phản đối nhiều hộ dân đang nhận khoán đất sản xuất.

Người dân phản ánh việc thu khoán đất nông nghiệp chưa hợp lý của Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung.

Qua tìm hiểu được biết, hiện có 1.000 hộ dân đang nhận khoán sản xuất nông nghiệp với Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung. Đất hộ dân đang canh tác được Nông trường Hà Trung giao khoán vào năm 1993. Đến năm 2006, Nông trường Hà Trung giải thể, thành lập Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung (nay là Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung), các hộ dân tiếp tục sử dụng đất của công ty để sản xuất nông nghiệp.

Vấn đề phát sinh khi công ty yêu cầu các hộ dân phải nộp tiền thuê đất hàng năm 7 triệu đồng/ha và các loại phí khác. Trong đơn gửi về Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, ông Nguyễn Thế Hùng và nhiều hộ dân tại tổ dân phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung, phản ánh: “Hiện nay, Công ty Cổ phẩn Phát triển Tân Hà Trung đang thu một chu kỳ dứa từ 15 đến 17 triệu đồng tùy từng thời điểm. Dứa của hộ dân không may bị thiệt hại, công ty không hỗ trợ mà vẫn tính theo đầu hecta để thu. Mức thu như vậy rất khó khăn cho các hộ dân trong việc canh tác. Chúng tôi đề nghị công ty phải tổ chức họp với các hộ dân để thống nhất, bàn bạc giá cả cho hợp lý”.

Ông Vũ Văn Mẫn, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung, cho rằng: “Công ty Cổ phẩn Phát triển Tân Hà Trung phải tổ chức họp với các hộ dân để công khai về giá thu giao khoán đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các loại thuế khoán cần niêm yết tại UBND phường để mọi người dân được biết và công ty phải có chính sách hỗ trợ người dân không may bị thiên tai, mất mùa”.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung, ngày 8/2/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Nông trường Hà Trung (cũ) tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung (cũ) giao cho Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung (nay là Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung). Diện tích thu hồi trên 1.740 ha, chuyển nguyên trạng từ đất nông trường sang công ty, trong đó diện tích thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.640,5 ha, diện tích giao quản lý 101,5 ha. Mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp. Thời hạn cho thuê 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Mức đóng góp nghĩa vụ của các hộ nhận giao khoán được thực hiện theo phương thức: Năng suất khoán nhân với diện tích đất nhận giao khoán nhân với giá thị trường của sản phẩm nhân với 7,5% đối với cây dứa, 6% đối với cây mía và đối với cây ăn quả được tính bằng 1,5 lần cây mía.

Các hộ dân canh tác đều có sổ theo dõi giao nhận đất, nộp nghĩa vụ giao khoán và có phiếu thu nộp nghĩa vụ đầy đủ. Hiện có một số hộ dân chưa đồng tình với mức thu giao khoán nên còn nợ lại số tiền sử dụng đất nông nghiệp hàng năm với công ty.

Trước những phản ánh của người dân, phường Quang Trung đã thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp giao khoán đất nông nghiệp giữa Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hà Trung và các hộ dân nhận canh tác.

Theo ông Nguyễn Thành Bắc, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, phường Quang Trung, việc hòa giải lần 1 bất thành vì các bên chưa tìm được tiếng nói chung, chưa thống nhất về mức giá giao khoán, một số hộ dân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong việc thuê đất đối với công ty.

Về phía địa phương, tiếp tục nắm bắt tình hình để thực hiện hòa giải, tránh xảy ra những xung đột không đáng có. Trong trường hợp hòa giải tiếp tục bất thành, các bên có thể khởi kiện ra tòa án.

