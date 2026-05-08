Người dân vùng biên mong mỏi dự án nhà máy nước sạch

Một dự án hạ tầng dân sinh cấp thiết, được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu nước sạch cho khu vực thị trấn Mường Lát cũ (nay là xã Mường Lát), đã được đầu tư qua nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chậm tiến độ, chưa thể hoàn thành. Sự chậm trễ kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân vùng biên.

Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát là mong mỏi của người dân địa phương.

“Ì ạch” tiến độ...

Theo tìm hiểu, Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát được phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 16/1/2023; sau đó điều chỉnh tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư hơn 33,3 tỷ đồng; công suất thiết kế 1.200m3/ngày đêm. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2024, sau đó được gia hạn đến năm 2025. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Ghi nhận tại công trường thi công cho thấy, một số hạng mục đạt tỷ lệ cao, như: trạm bơm trung chuyển, san nền đã hoàn thành 100%; bể chứa nước sạch đạt trên 96%; bể xử lý nước thải đạt gần 94%. Tuy nhiên, các hạng mục then chốt như công trình thu và trạm bơm cấp 1 lại chậm triển khai; phần điện, thiết bị và hệ thống xử lý đồng bộ chưa hoàn thiện. Đáng nói, các hạng mục đạt tỷ lệ cao chủ yếu là phần phụ trợ, trong khi những hạng mục quyết định khả năng vận hành lại chậm trễ kéo dài. Tổng thể theo báo cáo, tiến độ dự án mới đạt khoảng hơn 36% giá trị hợp đồng.

Đây là công trình gắn trực tiếp với đời sống người dân vùng biên. Tại nhiều thôn, bản thuộc xã Mường Lát, nước sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào khe suối, nước dẫn tự chảy, nước giếng khoan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh, nhất là vào mùa mưa lũ. Bà Lò Thị Phên, ở thôn Buốn, xã Mường Lát, chia sẻ: “Nhà tôi dùng nước dẫn từ khe về, mùa mưa thì đục, mùa khô thì cạn. Khi có thông tin dự án nhà máy nước sạch, bà con ai cũng mong muốn, kỳ vọng sớm được sử dụng”. Không chỉ người dân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã biên giới cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước sạch, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết: Khu làng học sinh của nhà trường hiện có 218 em đang ăn ở, sinh hoạt, học tập nội trú. Nguồn nước sạch từ lâu là nỗi trăn trở thường trực với nhà trường. Theo ông Sơn, trước đây, học sinh chủ yếu sử dụng nước khe suối, nước mưa, tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh. Những năm gần đây, nhà trường được đầu tư giếng khoan nên cơ bản khắc phục tình trạng thiếu nước mùa khô. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng nguồn nước ổn định, lâu dài, thầy và trò nhà trường vẫn rất mong dự án nhà máy nước sạch hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Gia hạn thời gian, khắc phục “điểm nghẽn”

Theo lý giải từ chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, việc chậm tiến độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, có những yếu tố khách quan như thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài. Dù đã có chủ trương từ năm 2021, nhưng đến đầu năm 2023 dự án mới được phê duyệt; quá trình triển khai phải thực hiện nhiều bước, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

Trong quá trình thi công, dự án cũng phát sinh những khó khăn ngoài dự kiến. Tại hạng mục công trình thu và trạm bơm cấp 1, khi đào xuống khoảng 3m đã gặp đá cứng, khác với điều kiện địa chất ban đầu, buộc phải điều chỉnh phương án thi công. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất lợi, đặc biệt trong năm 2025 mưa kéo dài, khiến nhiều hạng mục thi công dưới sâu bị gián đoạn. Một “điểm nghẽn” khác là tuyến ống cấp nước đi qua khu dân cư, liên quan đến hành lang an toàn giao thông. Việc hoàn thiện hồ sơ, xin cấp phép thi công kéo dài đến tháng 12/2025 mới được chấp thuận, làm ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan cũng được đơn vị chủ đầu tư chỉ ra, như: công tác điều hành của Ban Quản lý dự án tại địa phương trước đây có thời điểm còn lúng túng; nhà thầu chưa thực sự chủ động trong huy động nhân lực, thiết bị; việc tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đơn vị tư vấn giám sát cũng chưa phát huy đầy đủ vai trò, việc đôn đốc, cảnh báo chưa kịp thời, chưa đề xuất được giải pháp kỹ thuật hiệu quả để xử lý các phát sinh...

Trước thực tế đó, ngày 2/4/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã có Văn bản số 855/BQLDA-KTTĐ gửi UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát. Theo đó, tiến độ dự án được kiến nghị kéo dài từ giai đoạn 2022-2025 sang hoàn thành trong năm 2026. Theo đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang rà soát lại toàn bộ kế hoạch thi công, đồng thời cam kết tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Trong đó, tận dụng thời tiết thuận lợi, ưu tiên hoàn thành công trình thu và trạm bơm cấp 1; hoàn thiện hệ thống điện, thiết bị, chạy thử đồng bộ và các hạng mục...

Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát không đơn thuần là công trình đầu tư xây dựng, mà là lời giải cho bài toán an sinh thiết yếu ở vùng biên. Để đảm bảo về tiến độ dự án, yêu cầu đặt ra là phải siết chặt trách nhiệm của các bên liên quan. Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ sát sao theo từng giai đoạn; nhà thầu phải có cam kết cụ thể về tiến độ từng hạng mục, gắn với chế tài rõ ràng. Việc tổ chức thi công cần thực sự tăng tốc, huy động tối đa nguồn lực, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi trước mùa mưa bão năm 2026.

Bài và ảnh: Đình Giang