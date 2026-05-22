U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” tại World Cup U17; HLV Thomas Tuchel gây sốc với danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026

Đồng Nai đứng trước cơ hội thăng hạng V.League sớm 2 vòng đấu; Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, giúp Al Nassr đăng quang Saudi Pro League; Neymar dính chấn thương sau khi được triệu tập dự World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/5).

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” tại World Cup U17 2026

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G đầy thử thách cùng với Mali, New Zealand và Bỉ. Đây là các đối thủ có truyền thống và trình độ vượt trội, đặc biệt là Mali - đội bóng giàu thành tích tại đấu trường thế giới.

Dù bị đánh giá thấp ở lần đầu tiên góp mặt, thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam vẫn tràn đầy hy vọng. Với thể thức FIFA áp dụng cho 48 đội tham dự tại Qatar, nơi 2 đội dẫn đầu cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ lịch sử nếu tận dụng tốt cơ hội cọ xát với các nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Đồng Nai đứng trước cơ hội thăng hạng V.League sớm 2 vòng đấu

Sau 19 vòng đấu, CLB Đồng Nai đang chiếm ưu thế lớn trên bảng xếp hạng với 44 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh 5 điểm. Thầy trò HLV Việt Thắng đứng trước thời cơ vàng để chính thức giành tấm vé thăng hạng V.League sớm hai vòng đấu nếu đánh bại TP HCM ở vòng 20, đồng thời đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bắc Ninh sẩy chân trước Thanh Niên TP HCM.

Với phong độ ổn định gồm 13 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa, Đồng Nai đang tràn đầy tự tin hoàn tất mục tiêu.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng cũng đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi Thanh Niên TP HCM có nguy cơ xuống hạng sớm nếu tiếp tục nhận thất bại ở vòng đấu quyết định này.

HLV Thomas Tuchel gây sốc khi loại loạt ngôi sao khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026

HLV Thomas Tuchel vừa tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội khi gạch tên hàng loạt trụ cột như Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire và Luke Shaw khỏi danh sách 26 tuyển thủ Anh tham dự World Cup 2026.

Sự vắng mặt của những ngôi sao hàng đầu, đặc biệt là phản ứng “sốc và suy sụp” của Maguire, cho thấy cuộc thanh lọc nhân sự triệt để của chiến lược gia người Đức.

Thay vì dựa vào danh tiếng, Tuchel ưu tiên các nhân tố có phong độ ổn định như Ollie Watkins, Ivan Toney và dàn cầu thủ trẻ đang lên như Eberechi Eze, Morgan Rogers. Với quyết định cứng rắn này, “Tam sư” sẽ bước vào World Cup tại bảng L với diện mạo hoàn toàn mới, hướng đến mục tiêu cao nhất tại giải đấu lần này.

Danh sách dự kiến của ĐT Anh dự World Cup 2026 Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Hậu vệ: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal)

Neymar dính chấn thương sau khi được triệu tập dự World Cup 2026

Chỉ ít lâu sau khi được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar đã không may gặp chấn thương bắp chân và phải vắng mặt trong trận đấu của CLB Santos tối 21/5. Dù vậy, bác sĩ của đội bóng khẳng định đây chỉ là chấn thương nhẹ và chân sút 34 tuổi sẽ kịp bình phục để hội quân cùng tuyển quốc gia vào tuần tới.

Việc triệu tập Neymar gây ra không ít tranh cãi do phong độ thiếu ổn định của anh thời gian qua. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào kinh nghiệm của ngôi sao này. Tại World Cup 2026, Brazil sẽ nằm ở bảng C cùng với các đối thủ Scotland, Haiti và Morocco.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, giúp Al Nassr đăng quang Saudi Pro League

Rạng sáng 22/5, Al Nassr đã chính thức lên ngôi vô địch Saudi Pro League sau khi đánh bại Damac với tỷ số 4-1 ở vòng đấu cuối. Với kết quả này, thầy trò HLV Jorge Jesus khép lại mùa giải với 86 điểm, hơn kình địch Al Hilal 2 điểm.

Trong ngày lịch sử, Cristiano Ronaldo tiếp tục sắm vai người hùng khi lập cú đúp, bao gồm một siêu phẩm đá phạt và một pha dứt điểm cận thành, chính thức ấn định chiến thắng chung cuộc.

Đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của Al Nassr sau 7 năm chờ đợi và là chiếc cúp cấp CLB đầu tiên của CR7 kể từ khi rời Juventus. Với phong độ ấn tượng 28 bàn thắng mùa này, siêu sao người Bồ Đào Nha đang có trạng thái tinh thần tốt nhất để hướng tới kỳ World Cup 2026.

