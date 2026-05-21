U17 Việt Nam cùng bảng Mali, Bỉ và New Zealand tại FIFA U17 World Cup 2026

Tối 21/5, FIFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại trụ sở FIFA ở Zurich.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Ngoài chủ nhà Qatar được mặc định xếp ở vị trí A1 và thuộc nhóm hạt giống số 1, FIFA căn cứ vào thành tích của các đội tại 5 kỳ FIFA U17 World Cup gần nhất để phân chia nhóm hạt giống. Trong đó, kết quả tại giải năm 2025 được tính hệ số 100%, năm 2023 tính 80%, năm 2019 tính 60%, năm 2017 tính 40% và năm 2015 tính 20%.

Đáng chú ý, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc hạn chế tối đa các đội cùng liên đoàn nằm chung bảng đấu. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam không gặp các đại diện khác của châu Á tại vòng bảng.

Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh nên U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng các đội Ai Cập, Romania, Serbia, Algeria, Uruguay, Tanzania, Trung Quốc, Cuba, Jamaica cùng hai đại diện vượt qua vòng play-off của châu Phi.

Trong số các đối thủ cùng bảng, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Trong khi đó, U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới.

Giải U17 châu Phi 2026 hiện vẫn đang diễn ra và U17 Mali đã giành 5 điểm sau vòng bảng để đứng nhì bảng, qua đó giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U17 Senegal. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện nghiên cứu, đánh giá chuyên môn đối thủ.

Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand – đương kim vô địch U17 châu Đại Dương 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U17 New Caledonia trong trận chung kết khu vực.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương – những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thể lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch LĐBĐVN, việc tham dự FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đồng thời khẳng định LĐBĐVN xác định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, LĐBĐVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải.

“LĐBĐVN tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú bày tỏ.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

