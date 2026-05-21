Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn từ AFC; Aston Villa vô địch Europa League, Unai Emery đi vào lịch sử

Giang Tô vào chung kết Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 sau trận thắng kịch tính; Xác định thời điểm Real Madrid công bố tái ngộ HLV Jose Mournho; HLV Roberto Martinez: “Không có đặc quyền cho Ronaldo tại World Cup 2026”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/5).

Bóng đá Việt Nam mất suất dự AFC Champions League Elite từ mùa 2027/28

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố bảng phân bổ suất tham dự các giải đấu CLB mùa 2027/28, trong đó bóng đá Việt Nam chính thức bị gạch tên khỏi AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á). Thay vào đó, Việt Nam chỉ còn 2 suất dự AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

AFC phân bổ suất dự các đấu trường từ mùa giải 2027/28.

Sự tụt hạng này là hệ quả từ thành tích thi đấu kém thuyết phục của các CLB V.League trên đấu trường châu lục mùa này, đặc biệt là sự cố hy hữu sử dụng cầu thủ bị treo giò của CLB Công an Hà Nội.

Bóng đá Việt Nam mất suất tham dự AFC Champions League Elite kể từ mùa giải 2027/28 - Ảnh: Minh Tuấn

Đây là hồi chuông cảnh báo buộc các đội bóng Việt Nam phải nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh nếu muốn lấy lại vị thế trên bản đồ bóng đá châu Á.

Giang Tô vào chung kết Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 sau trận thắng kịch tính

Trong trận bán kết đầu tiên diễn ra tại Tây Ninh, đại diện Trung Quốc - Giang Tô đã vượt qua LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-22). Dù để thua bất ngờ trong ván đầu tiên, dàn sao của Giang Tô như Zhou Yetong và Fan Boning đã nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ chiều sâu đội hình vượt trội để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.'

Giang Tô vào chung kết với thành tích toàn thắng từ đầu giải.

Ở diễn biến khác của vòng tranh hạng, Binh chủng Thông tin - BĐ 19 cũng gây ấn tượng mạnh khi ngược dòng giành chiến thắng 3-0 trước Suwon City (Hàn Quốc). Với kết quả này, Binh chủng Thông tin sẽ vào chơi trận tranh hạng 5-6, trong khi Suwon City phải bước vào trận tranh hạng 7-8.

Aston Villa vô địch Europa League, Unai Emery đi vào lịch sử

Rạng sáng 21/5, tại Istanbul, Aston Villa đã xuất sắc đánh bại Freiburg với tỷ số 3-0 trong trận chung kết Europa League. Các pha lập công của Tielemans, Buendia và Rogers giúp đội bóng thành Birmingham giành chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 44 năm, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 thập kỷ.

Aston Villa ăn mừng chức vô địch Europa League năm nay (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua” Europa League của HLV Unai Emery, người vừa nâng kỷ lục cá nhân lên con số 5 danh hiệu tại sân chơi này.

HLV Unai Emery đi vào lịch sử ở Europa League (Ảnh: Getty).

Với chiến tích lịch sử, Aston Villa đã chính thức trở lại mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá châu lục, mang đến đêm hội cuồng nhiệt cho hàng vạn cổ động viên có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV Roberto Martinez: “Không có đặc quyền cho Ronaldo tại World Cup 2026”

Trong buổi họp báo công bố đội hình dự World Cup 2026, HLV Roberto Martinez khẳng định Cristiano Ronaldo dù là biểu tượng toàn cầu và thủ lĩnh đội tuyển, vẫn phải đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn như các đồng đội khác.

HLV Roberto Martinez chia vui cùng Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thắng Slovenia ở vòng 1/8 Euro trên sân Frankfurt, Đức ngày 1/7/2024. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh không tồn tại công thức đặc biệt nào dành riêng cho siêu sao 41 tuổi; việc quản lý số phút thi đấu sẽ dựa trên phong độ và sự cạnh tranh công bằng.

HLV Martinez cho biết đội tuyển chỉ tập trung tối đa cho vòng bảng với Congo, Uzbekistan và Colombia, thay vì quan tâm tới những câu chuyện bên lề hay tính biểu tượng về “vũ điệu cuối” của các ngôi sao. Mục tiêu của Bồ Đào Nha là duy trì tinh thần trách nhiệm cao nhất để tiến xa tại giải đấu.

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha thi đấu World Cup 2026. Ảnh: FPF

Xác định thời điểm Real Madrid công bố tái ngộ HLV Jose Mournho

Real Madrid đã chính thức đạt thỏa thuận đưa HLV Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu sau 13 năm với bản hợp đồng 2 năm. Theo nguồn tin từ Sky Sport, thông tin này sẽ được CLB công bố chính thức sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Athletic Club vào ngày 24/5 tới đây.

Chủ tịch Florentino Perez và HLV Jose Mourinho (Ảnh: Getty).

“Người đặc biệt” sẽ mang theo đội ngũ trợ lý từ Benfica và được Chủ tịch Florentino Perez trao “quyền lực tuyệt đối” để tái thiết đội bóng sau mùa giải trắng tay.

Thách thức chờ đợi HLV Mourinho ở Real Madrid (Ảnh: Getty).

Với kinh nghiệm từng dẫn dắt Real Madrid giành kỷ lục 100 điểm tại La Liga mùa giải 2011-2012, Mourinho được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thiết lập lại trật tự và giúp “Kền kền trắng” đòi lại vị thế đỉnh cao tại Tây Ban Nha cũng như châu Âu.

HS