Arsenal vô địch Premier League; Chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng

Xác định 4 cái tên vào bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026; Scotland và Bồ Đào Nha công bố đội hình dự World Cup 2026; U17 Trung Quốc đụng độ U17 Nhật Bản ở chung kết giải châu Á 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/5).

Chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đang khẩn trương chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo nhằm khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng đề án tiếp nhận và vận hành công trình đúng pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc chuyển giao là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời yêu cầu tính toán đồng bộ với quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, pháp lý, đất đai và bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của sân Mỹ Đình trong quá trình chuyển giao.

Xác định 4 cái tên vào bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Loạt trận chiều 19/5 đã chính thức xác định các đội bóng giành quyền vào bán kết giải đấu. Tại bảng A, TP.HCM tỏ ra quá vượt trội khi đánh bại Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 2-0, nhờ hai pha lập công đẳng cấp của Phan Thị Trang và Trần Thị Thu Xuân ngay trong hiệp một. Kết quả này trực tiếp loại đội bóng vùng mỏ khỏi giải đấu.

Ở diễn biến còn lại của bảng B, chủ nhà Thái Nguyên T&T đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi để Phong Phú Hà Nam cầm hòa với tỷ số 1-1 ở những phút cuối trận. Chung cuộc, 4 tấm vé bán kết chính thức thuộc về Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM và Hà Nội I.

U17 Trung Quốc đụng độ U17 Nhật Bản ở chung kết giải châu Á 2026

Vòng bán kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia rạng sáng 20/5 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận tranh ngôi vương. U17 Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp đầy kịch tính khi có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+7, trước khi đánh bại U17 Uzbekistan 3-2 trên chấm luân lưu cân não.

Đối thủ của Nhật Bản sẽ là U17 Trung Quốc, đội bóng đã chớp thời cơ xuất sắc để nhấn chìm U17 Australia với tỷ số thuyết phục 2-0 nhờ các pha lập công của Shuai Weihao và Xie Jin. Trận chung kết trong mơ này sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5.

Arsenal vô địch Premier League, cuộc đua trụ hạng và giành vé châu Âu nghẹt thở đến vòng cuối

Rạng sáng 20/5, Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ngay sau khi nhận tin HLV Pep Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa.

Kết quả này giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sớm một vòng đấu, chấm dứt 22 năm dài chờ đợi. Ngược lại, Bournemouth tạo nên kỳ tích khi nối dài mạch 17 trận bất bại để giành vé dự Europa League.

Ở một diễn biến khác, Chelsea đánh bại Tottenham 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Enzo Fernandez và Andrey Santos. Trận thắng giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 8 và mở toang cánh cửa tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Trong khi đó, Tottenham lỡ cơ hội tự quyết và phải tử chiến với Everton ở vòng đấu cuối cùng để cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp với West Ham.

Scotland và Bồ Đào Nha công bố đội hình dự World Cup 2026: Điểm nhấn Ronaldo và những bất ngờ

Tối 19/5, hai đội tuyển Scotland và Bồ Đào Nha đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đội hình Scotland gây bất ngờ lớn khi HLV Steve Clarke điền tên thủ thành 43 tuổi Craig Gordon dù anh đang chấn thương vai và ít thi đấu. Bên cạnh đó, những ngôi sao hàng đầu như Andy Robertson và cựu sao Man Utd Scott McTominay (Napoli) đều góp mặt để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C với Haiti, Morocco và Brazil.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng hùng hậu với “đầu tàu” là đội trưởng Cristiano Ronaldo – người sẽ có lần thứ 6 lịch sử tham dự giải đấu. HLV Roberto Martinez cũng triệu tập các trụ cột như Bruno Fernandes, Vitinha nhưng thẳng tay gạch tên tiền vệ Joao Palhinha do phong độ sa sút tại Bayern Munich.

Danh sách tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026: Thủ môn: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi, mượn từ Farense) Hậu vệ: Joao Cancelo (Barcelona, ​​mượn từ Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Goncalo Inacio (Sporting CP), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nelson Semedo (Fenerbahce) Tiền vệ: Bruno Fernandes (Man Utd), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca) Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Goncalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting CP), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Guedes (Real Sociedad)

