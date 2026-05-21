Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa được trao Hồng đai danh dự

Ngày 20/5, tại Tổ đường môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo (TP Hồ Chí Minh), Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái đã tổ chức lễ trao Hồng đai danh dự cho ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông.

Đại diện Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo trao chứng nhận Hồng đai danh dự cho ông Nguyễn Hồng Phong (bên trái).

Hoạt động nằm trong chương trình Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 66 (1960–2026); lễ thăng đai các tân khoa kỳ thi thăng cấp Hồng đai năm 2026 được tổ chức long trọng với sự tham gia của tất cả thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái cùng các võ sư, võ sinh trong và ngoài nước.

Hồng đai danh dự là sự ghi nhận cao quý của môn phái đối với những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác phát triển, lan tỏa tinh thần Việt Võ Đạo và xây dựng phong trào Vovinam trong cộng đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm cố Võ sư Nguyễn Lộc - người sáng lập môn phái Việt võ đạo - Vovinam.

Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tại Thanh Hóa được hình thành từ năm 1995 và từng bước phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào võ thuật Việt Võ Đạo tại địa phương.

Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn ông Nguyễn Hồng Phong đã cùng Ban Chấp hành Liên đoàn định hướng phát triển phong trào theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, gắn với việc giáo dục đạo đức, tinh thần thượng võ và khơi dậy niềm tự hào võ thuật dân tộc trong thế hệ trẻ. Đồng thời quan tâm hỗ trợ các hoạt động đào tạo, giao lưu, thi đấu, xây dựng lực lượng huấn luyện viên, võ sinh và mở rộng phong trào tại các địa phương, trường học, doanh nghiệp.

Các võ sư, võ sinh trong và ngoài nước tại chương trình thăng Hồng đai.

Hiện toàn tỉnh có gần 200 CLB, hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Ngoài phát triển phong trào võ thuật quần chúng, Liên đoàn Vovinam cũng phối hợp cùng đội tuyển Vovinam của tỉnh xây dựng lực lượng VĐV chất lượng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, giành được nhiều thành tích cao. Qua đó vị thế của Vovinam Thanh Hóa trong nước và quốc tế có sự ổn định nâng lên tầm cao mới.

Việc được trao Hồng đai danh dự là niềm vinh dự đối với cá nhân ông Nguyễn Hồng Phong, đồng thời cũng là niềm tự hào của Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa và tập thể công ty Tiến Nông – đơn vị luôn đồng hành cùng các hoạt động phát triển con người, văn hóa và thể thao vì cộng đồng.

Anh Tuân