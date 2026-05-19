Cúp VTV9 – Bình Điền 2026: Hành trình 20 năm lan tỏa tinh thần thể thao và nghĩa tình cộng đồng

Suốt hai thập kỷ qua, Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền không chỉ dừng lại ở một sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thể thao và là hành trình của lòng nhân ái, sự sẻ chia với cộng đồng.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh.

Sứ mệnh từ tâm: Thể thao gắn liền với trách nhiệm xã hội

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước, trong gần 20 năm qua, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã bền bỉ đồng hành cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để duy trì một giải đấu uy tín, chất lượng. Trải qua 14 mùa giải thành công rực rỡ, Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ XV năm 2026 chính thức đánh dấu sự trở lại tại mảnh đất Tây Ninh hiền hoà - vùng đất của di sản và giàu truyền thống cách mạng, mang theo khát vọng nâng tầm bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại Lễ Khai mạc Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026.

Đối với Bình Điền, việc tổ chức giải đấu không chỉ là quảng bá thương hiệu, mà quan trọng hơn là phục vụ đông đảo người hâm mộ và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ khẳng định bản lĩnh. Đây là nơi các VĐV Việt Nam được cọ xát với những nền bóng chuyền hàng đầu như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp chuyên nghiệp.

"Mái ấm Bình Điền" – Những nhịp cầu nghĩa tình trên đất Tây Ninh

Bên cạnh những pha bóng tấn công rực lửa và sự cạnh tranh kịch tính trên sân đấu, dấu ấn sâu đậm nhất của giải năm nay chính là tính nhân văn lan tỏa đến cộng đồng. Tại buổi họp báo giới thiệu giải đấu ngày 05/05/2026, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã chính thức ký kết biên bản tài trợ xây dựng 15 căn nhà “Mái ấm Bình Điền” cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao bảng tài trợ xây dựng 15 căn nhà “Mái ấm Bình Điền” cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

Với tổng kinh phí tài trợ gần 1,4 tỷ đồng, mỗi mái ấm được dựng lên không chỉ là một công trình vật chất mà còn là món quà tri ân sâu sắc, mang trọn vẹn nghĩa tình của tập thể cán bộ công nhân viên Bình Điền gửi đến bà con địa phương. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ: Đón nhận từ cộng đồng và sẵn sàng sẻ chia để cùng phát triển bền vững.

Hội tụ tinh hoa và sắc màu văn hóa

Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu, bao gồm 5 đại diện xuất sắc của Việt Nam: VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19, LPBank Ninh Bình, Hà Nội Tasco Auto, VietinBank và 3 khách mời quốc tế uy tín: Gunma (Nhật Bản), Jiangsu (Trung Quốc), Suwon (Hàn Quốc). Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 48.700 USD, giải đấu hứa hẹn những màn so tài chuyên môn cao độ, thỏa mãn niềm đam mê của người hâm mộ.

Ban tổ chức Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền trao tặng những món quà lưu niệm và linh vật Giải đấu cho các VĐV tham gia Giải đấu 2026.

Đặc biệt, giải đấu còn là không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu. Thông qua các hoạt động bên lề như cuộc thi “Miss Áo Bà Ba” và “Got Talent”, hình ảnh người phụ nữ Nam bộ dịu dàng, chân chất mộc mạc sẽ được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè quốc tế. Những trải nghiệm tham quan các di tích lịch sử như Tòa Thánh Tây Ninh, Núi Bà Đen sẽ giúp thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia.

Khẳng định vị thế và niềm tin

Hành trình 20 năm của Cúp VTV9 – Bình Điền là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và tâm huyết của nhà tổ chức. Sự đầu tư bài bản từ công nghệ VAR, hệ thống VIS đến công tác truyền hình trực tiếp trên đa nền tảng cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trải nghiệm cho khán giả và tính minh bạch trong thi đấu.

Các hình ảnh đẹp trên sân đấu Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền.

Khi những quả bóng Mikasa bắt đầu lăn trên sàn đấu Tây Ninh từ ngày 15/5 đến 23/5/2026, đó cũng là lúc tinh thần thể thao cao thượng và giá trị nhân văn của Phân bón Bình Điền một lần nữa được thắp sáng. Chúng tôi tin rằng, với sự ủng hộ của người hâm mộ và sự quyết tâm của các đội bóng, Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ XV sẽ tiếp tục là một dấu ấn rực rỡ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao nước nhà và sự phồn vinh của cộng đồng.

Ngọc Vân