Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026TM kết nối tinh thần Việt Nam

Ngày 20/5/2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố tin vui đến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam: Khách hàng MyTV, Internet, di động của VNPT và các khách hàng di động, Internet tại thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026TM với trải nghiệm vượt trội. Tin vui này là kết quả của quá trình làm việc tích cực và chuyên nghiệp của VNPT với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026TM trên Truyền hình MyTV.

VNPT đầu tư toàn diện để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả MyTV trong mùa FIFA World Cup 2026TM

Việc trở thành đơn vị đầu tiên đạt được thoả thuận với VTV về phát sóng FIFA World Cup 2026TM khẳng định quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc đầu tư cho lĩnh vực truyền hình số và nội dung thể thao trên MyTV. Toàn bộ hệ thống MyTV và nền tảng truyền dẫn đã được nâng cấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu truy cập lớn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026TM sẽ được phát sóng trên truyền hình MyTV, trên TV gia đình và hàng triệu thiết bị di động.

Song hành cùng các trận đấu trực tiếp, MyTV sẽ đưa người hâm mộ vào một thế giới bóng đá sôi động và tràn đầy cảm xúc với những chương trình độc quyền về World Cup chỉ có trên MyTV: Hành trình World Cup, Đường đến vinh quang, Dấu ấn huyền thoại, Phía sau trận đấu...

Trước khi diễn ra các trận đấu chính thức của World Cup 2026TM, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi trên MyTV hàng loạt trận giao hữu của các đội tuyển hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Trải nghiệm World Cup với tính năng Sport Hub

Trong mùa FIFA World Cup 2026TM, MyTV lần đầu tiên mang tới cho khán giả tính năng mới Sport Hub. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi rất nhiều dữ liệu chính thống như lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dữ liệu trận đấu, cầu thủ, video highlight và các nội dung liên quan đến World Cup 2026TM trên một giao diện thông minh và thuận tiện. Với những thông tin này người hâm mộ sẽ có một góc nhìn chuyên môn như chính các chuyên gia bóng đá và các bình luận viên trên sóng truyền hình.

Giao diện Sport Hub trên truyền hình MyTV.

Sport Hub cũng phân tích chuyển động cầu thủ, nhịp trận đấu, góc máy và cảm xúc bình luận viên để xác định các khoảnh khắc nổi bật, nâng cao trải nghiệm người hâm mộ.

Thử thách với những chương trình đồng hành dịp World Cup

Hoà cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Truyền hình MyTV tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn “Đường Tới World Cup” với tổng trị giá lên tới hàng tỉ đồng. Ưu đãi đặc biệt bao gồm 01 giải nhất là 01 Điện thoại di động (iPhone) Apple 17 Pro Max 256GB, 10 giải nhì mỗi giải gồm 01 Tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation cùng hơn 16.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho những khách hàng may mắn nhất tham gia chương trình khuyến mại này. Chương trình này sẽ giúp người hâm mộ có một trải nghiệm độc đáo đầy chất thể thao khi vừa xem bóng đá vừa chơi vui cùng bạn bè, gia đình và có cơ hội trúng thưởng.

Cùng với đó, khách hàng có thể đăng ký các gói Sport và Sport Lite trên nền tảng MyTV để theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026TM với nhiều nội dung thể thao quốc tế khác. Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin dịch vụ tại website mytv.com.vn.

FIFA World Cup 2026TM diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7/2026 với sự tham gia của 48 đội tuyển và 104 trận đấu - kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

