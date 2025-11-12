Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe cho học sinh, sinh viên

Sáng 12/11, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), hệ thống Head Ngôi Sao tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đưa ra những tình huống xảy ra khi tham gia giao thông cho các em học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã thông tin đến các em học sinh, sinh viên của nhà trường về tình hình trật tự ATGT và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều, như: vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...

Đặc biệt, trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh có hơn 5.000 học sinh vi phạm Luật ATGT với các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không có gương chiếu hậu; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy điện; lạng lách, đánh võng...

Các em học sinh cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật giao thông đường bộ, phân biệt xe đạp điện và xe máy điện, đội mũ bảo hiểm đúng cách, không dàn hàng, không sử dụng điện thoại khi đi xe; không điều khiển xe máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi; quan sát, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường.

Đại diện hệ thống Head Ngôi Sao đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hệ thống Head Ngôi Sao đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách ngồi sau xe và đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho các học sinh, sinh viên của nhà trường. Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh cùng Ban giám hiệu nhà trường đã đi kiểm tra bãi giữ xe của học sinh trong trường.

Các em học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của phát luật trật tự ATGT.

Cùng với đó, ban tổ chức chương trình đã trao tặng nhiều mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhằm khuyến khích tinh thần “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông - bảo vệ chính mình và người thân”; các em học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của phát luật trật tự ATGT.

Hải Đăng