Tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố Brussels: Ký ức đau thương và lời nhắc về sự đoàn kết của châu Âu

Ngày 22/3, Vương quốc Bỉ đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm tròn 10 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Brussels năm 2016, khi những kẻ đánh bom liều chết nhắm vào sân bay và hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 32 người, làm hơn 300 người bị thương và gây chấn động sâu sắc không chỉ đối với Bỉ mà còn với toàn bộ châu Âu.

Quốc vương Filip và Hoàng hậu Mathilde và của Bỉ tham dự lễ tưởng niệm các vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3 năm 2016 tại tượng đài tưởng niệm trên đường Rue de la Loi ở Brussels. Ảnh: DPA

Một thập kỷ đã trôi qua, nhưng với nhiều người sống sót, ký ức về ngày định mệnh ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Không ít nạn nhân tiếp tục phải đối mặt với những di chứng kéo dài về thể chất và tâm lý. Các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trên khắp đất nước Bỉ nhằm tri ân những người đã thiệt mạng, đồng thời tôn vinh nghị lực của những người sống sót và tinh thần kiên cường của xã hội trước bạo lực cực đoan.

Quốc vương Philippe của Bỉ đã có bài phát biểu đầy cảm động tại buổi lễ, nhấn mạnh vào sự kiên cường và tinh thần đoàn kết. Nhà vua khẳng định nước Bỉ sẽ không bao giờ quên ngày đau thương này. Ông thừa nhận rằng thời gian không làm vơi đi nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ mà chỉ làm nó trở nên riêng tư và lặng lẽ hơn. Ông dành lời tri ân sâu sắc đến những người sống sót vì sự đấu tranh hàng ngày của họ, cũng như biểu dương lực lượng cứu hộ, cảnh sát và các cơ quan tư pháp đã nỗ lực hết mình vì sự an toàn của đất nước.

Trong tuyên bố nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ lòng tưởng nhớ sâu sắc đối với các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng sau thảm kịch năm 2016, châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo bà, chính những mất mát đau thương đã thúc đẩy Liên minh châu Âu củng cố quyết tâm bảo vệ an ninh và các giá trị chung.

Trong những năm qua, vụ tấn công Brussels đã góp phần định hình cách tiếp cận của cả Bỉ và Liên minh châu Âu đối với vấn đề an ninh nội khối. Chống khủng bố và bảo vệ công dân tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tháng 2/2026, Ủy ban châu Âu công bố chương trình nghị sự mới trong khuôn khổ chiến lược an ninh nội bộ ProtectEU, nhằm tăng cường khả năng phối hợp và phản ứng tập thể trước các mối đe dọa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang có xu hướng gia tăng.

Cảnh tượng đau lòng sau vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels năm 2016. Ảnh: Reuters

Song song với đó, EU cũng đẩy mạnh các sáng kiến phòng ngừa cực đoan hóa, trong đó Trung tâm tri thức của EU về phòng chống chủ nghĩa cực đoan quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng giải pháp và hỗ trợ các quốc gia thành viên cũng như các đối tác bên ngoài khối.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra không lâu sau Ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố châu Âu, sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trên khắp lục địa. Không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, các hoạt động tưởng niệm còn là lời nhắc rằng trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, sự đoàn kết và hợp tác vẫn là nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình và ổn định của châu Âu.

Nhật Lệ

Nguồn: Brusselstimes, APT