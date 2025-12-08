Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện trong chuyển đổi số

Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới...”. Tiếp thu lời căn dặn của đồng chí cố Tổng Bí thư, trong những năm qua, tuổi trẻ Thanh Hóa luôn nỗ lực, đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động đoàn, hội phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại công nghệ số.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Thọ Lập hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ ứng dụng trên điện thoại thông minh khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Trên nền tảng số hiện nay, cùng với các hình thức giao dịch chuyển khoản ngân hàng, các loại ví điện tử như Zalo Pay, Momo, Shopee Pay,... cũng được các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm phát triển với mục đích phục vụ nhu cầu thanh toán tiện ích cho tất cả mọi người. Nhận thấy tính tiện ích của ví điện tử, giới trẻ đã cập nhật và thích ứng nhanh với các hình thức thanh toán trực tuyến và dẫn đầu xu thế sử dụng ví điện tử thanh toán, giao dịch, từ đó thay đổi thói quen thanh toán, sử dụng tiền mặt. Cụm từ “Quét mã QR thanh toán” đã trở nên quen thuộc đối với các bạn trẻ.

Chị Lê Thị Phương, phường Hạc Thành, cho biết: “Nhiều năm nay, với việc sử dụng ví điện tử, tôi đã tiết kiệm được thời gian di chuyển để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền. Cùng với đó, việc mua bán, thanh toán hóa đơn điện, nước, thuê bao điện thoại, đặt vé tàu, xe... cũng được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng trên ví điện tử”.

Song song với việc sử dụng ví điện tử, nắm bắt được các lợi ích mà các hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tuyến qua hệ thống ngân hàng, các cửa hàng trên địa bàn tỉnh cũng sử dụng hiệu quả các hình thức giao dịch trực tuyến trên nền tảng số, tạo sự tiện lợi khi giao dịch cho khách hàng.

Anh Nguyễn Thành Luân, chủ cửa hàng sửa chữa, mua bán máy tính, phố Thọ Hạc, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Từ khi đăng ký cài đặt các ứng dụng thanh toán trực truyến trên smartphone cho cửa hàng, số lượng khách sử dụng thanh toán qua tài khoản ngân hàng trực tuyến là chủ yếu. Điều này giúp tôi tối ưu quản lý tài chính và thanh toán hiệu quả”. Anh Luân cho biết thêm: “Là một người trẻ, tôi cũng luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số vào thực tiễn. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn cho người thân trong gia đình sử dụng, để cả nhà được hưởng những tiện ích của CĐS mang lại”.

CĐS đang trở thành một làn sóng sâu rộng trên toàn cầu. Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu, làm chủ công nghệ, giới trẻ luôn tích cực học tập, rèn luyện, hưởng ứng và lan tỏa phong trào CĐS ra cộng đồng. Năm 2025, bám sát nhiệm vụ trọng tâm “Tuổi trẻ tiên phong CĐS”, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động trong toàn Đoàn gắn CĐS với các nội dung hoạt động, phong trào trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, khơi dậy và nâng cao niềm tự hào trong đoàn viên thanh niên về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; linh hoạt, sáng tạo chọn việc phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bắt tay thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực trong XDNTM; tổ chức các hội thi, cuộc thi trực tuyến do Tỉnh đoàn tổ chức, phát động... Thông qua đó, đã lan tỏa tinh thần CĐS đến đông đảo đoàn viên thanh niên với sự thu hút hàng ngàn lượt tham gia, theo dõi, tương tác và chia sẻ.

Tại các cấp bộ đoàn, hoạt động tham gia CĐS cũng được các cơ sở đoàn tăng cường và duy trì hiệu quả hoạt động với hơn 4.000 tổ CĐS cộng đồng; tỷ lệ thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số đạt trên 70%; thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử ngày càng phổ biến. Các mô hình CĐS như: “Số hóa các địa chỉ đỏ, địa danh di tích lịch sử cách mạng, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, bản tin hoạt động của đoàn trên các nền tảng ứng dụng zalo, facebook, website, youtube”, triển khai mô hình “Bản đồ ẩm thực”, “Đám cưới, tuyến phố không dùng tiền mặt”, “Du lịch thông minh bằng thực tế ảo”, “đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện trực tuyến.... tiếp tục được phát triển và nhân rộng. Trong đó, đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện 2 công trình cấp tỉnh số hóa các khu di tích lịch sử cách mạng, trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về kiến thức CĐS trong đoàn viên thanh niên; tăng cường phối hợp tổ chức thi online tìm hiểu về kiến thức CĐS...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung CĐS bước đầu đã có ảnh hưởng và lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên thanh niên trong công tác đoàn, hội lẫn trong đời sống sinh hoạt, nhất là đã giúp cho công tác đoàn, hội ngày càng sáng tạo, phong phú và thu hút hơn. Tuy CĐS là “cơ hội" mới để thanh niên phát triển, làm việc, cống hiến nhưng cũng đồng thời đề cao trách nhiệm đòi hỏi thanh niên phải không ngừng rèn luyện, nỗ lực và phát huy tài năng, trí tuệ để bắt kịp xu thế chung của toàn cầu. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm và thách thức của CĐS, các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng số trong trao đổi thông tin quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội; đồng thời, từng bước chuyển sinh hoạt, hoạt động, quản lý của tổ chức đoàn trên môi trường số.

Bài và ảnh: Lê Phượng