Tuổi trẻ xã Nông Cống phát huy truyền cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Nông Cống long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên trong toàn xã.

Tham dự Đại hội có 86 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn thanh niên trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác Hội và phong trào thanh niên xã Nông Cống đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Phong trào thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc được phát huy mạnh mẽ, đã vận động hàng trăm thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, trong đó có 46 thanh niên trúng tuyển, nhiều trường hợp tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp có chuyển biến tích cực: tổ chức 4 chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 350 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho 25 thanh niên; xây dựng và duy trì 5 mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả; hỗ trợ 10 mô hình vay vốn với tổng nguồn vốn khoảng 1 tỷ đồng.

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng diễn ra sôi nổi, đã huy động hơn 5.000 lượt thanh niên tham gia; tổ chức 42 đợt ra quân vệ sinh môi trường; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 100 triệu đồng; trao tặng 125 suất quà cho các đối tượng khó khăn và gói 500 cặp bánh chưng trong các dịp lễ, Tết...

Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố và phát triển, toàn xã có 44 chi hội với gần 1.000 hội viên; giới thiệu 520 thanh niên ưu tú kết nạp Đoàn và 60 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ủy ban Hội LHTN xã Nông Cống, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2029, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, sẵn sàng hội nhập và phát triển, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên xã Nông Cống – Yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm như: phát triển mô hình khởi nghiệp thanh niên; nâng cao tỷ lệ thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; tăng cường các hoạt động tình nguyện và ứng dụng chuyển đổi số trong thanh niên...

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ xã Nông Cống quyết tâm phát huy truyền thống quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nông Cống lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2029 gồm các đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Hoàng Yến (CTV)