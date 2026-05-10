Duy trì nguồn lực hỗ trợ để phát triển

Để giúp hội viên, phụ nữ có nguồn lực phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ Hội LHPN xã Thiệu Tiến thành lập tổ hợp tác (THT) chăn nuôi gà tại thôn Thành Bảo. Các thành viên của THT đều là những người có kinh nghiệm chăn nuôi và nhiệt tình tham gia với mục đích phát triển con giống được hỗ trợ đạt hiệu quả để tiếp tục nhân đàn, nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên. Đây là mô hình xây dựng theo chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ nguồn con giống được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, thành viên THT chăn nuôi gà thôn Thành Bảo chăm sóc tốt, phát triển đàn nhanh.

Chị Nguyễn Thị Huyến, thành viên THT chăn nuôi gà chia sẻ: “Gia đình tôi được hỗ trợ 200 con gà, nuôi khoảng gần 3 tháng thì xuất chuồng, mỗi con đạt từ 3kg đến 3,5kg. Tôi chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Nguồn thức ăn được hỗ trợ đủ dùng trong thời gian nuôi bộ, sau đó tôi mua thêm thức ăn và thuốc phòng bệnh nên tỷ lệ gà sống đạt 95%/tổng đàn”.

Còn hộ chị Nguyễn Thị Hợi, thành viên HTX chăn nuôi gà thôn Thành Bảo, cho biết: "Tôi được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi; THT kết nối mua thức ăn, thuốc thú y với giá rẻ hơn thị trường nên giảm được chi phí. Tôi đã mua thêm vịt, ngan để nuôi kết hợp. Hiện gia đình có 3 chuồng nuôi gà, tỷ lệ sống đạt 98%. Tôi đã bán và có lãi. Chị em trong THT đã kết nối tiêu thụ, luân phiên nhau xuất bán, bảo đảm đầu ra ổn định, nhà nào cũng có nguồn thu và tiếp tục tái đàn theo tinh thần chỉ đạo của hội phụ nữ cấp trên”.

THT chăn nuôi gà do phụ nữ làm chủ thôn Thành Bảo được thành lập thu hút 20 thành viên tham gia. Các thành viên được hỗ trợ 4.000 con gà giống và một phần thức ăn ban đầu, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Thành viên THT còn góp thêm quỹ hoạt động và cam kết duy trì tốt mô hình, đạt hiệu quả. Quá trình chăn nuôi, THT luôn bám sát các thành viên để hướng dẫn cách nuôi, chăm sóc khoa học, phòng trừ dịch bệnh nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng nhanh. Nếu trước đây các hộ thường mua thức ăn, con giống nhỏ lẻ, giá thành cao, mỗi hộ mua mỗi nơi không kiểm soát được chất lượng con giống và dịch bệnh... Sau khi tham gia THT, các thành viên được kết nối cung cấp với giá gốc, có đầu ra ổn định, công tác thú y thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo luôn có gà cung cấp cho thị trường.

Đây là cách hỗ trợ được Hội LHPN tỉnh triển khai những năm gần đây, nhằm hỗ trợ, tạo vốn ban đầu cho hội viên, hướng hội viên sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, liên kết cùng phát triển bền vững. Với cách làm này, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập và trao giống, vật tư cho 4 THT.

Hội LHPN tỉnh trao con giống cho các thành viên THT chăn nuôi gà thôn Thành Bảo.

Chị Trần Thị Huệ, tổ phó THT chia sẻ thêm: “Trước đây chị em nuôi gà quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm của nhà nào thì nhà ấy chủ động tiêu thụ nên hay bị tiểu thương ép giá, kèm theo rủi ro dịch bệnh nên giá trị kinh tế không cao. Khi tham gia THT, được liên kết nên có thị trường tiêu thụ ổn định, thay nhau xuất chuồng và gối vụ để đảm bảo lúc nào THT cũng có gà thịt bán ra thị trường chứ không ồ ạt xuất chuồng cùng một lúc. Chị em chúng tôi tranh thủ nguồn vốn của Hội LHPN tỉnh hỗ trợ để có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi tại gia đình. Các thành viên THT hoạt động theo phương châm lứa gà được hỗ trợ đầu tiên các hộ bán thịt khoảng 70%, giữ lại 30% để tái đàn, tiếp tục nhân giống, làm vốn quay vòng".

Việc thành lập THT và hỗ trợ kích cầu của Hội LHPN tỉnh đã góp phần tăng cường sự gắn kết hội viên, phụ nữ với tổ chức hội, đồng thời khẳng định vai trò của hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn. Hội LHPN xã Thiệu Tiến sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì phát triển THT, mở rộng thành viên để hỗ trợ giúp nhau sản xuất hiệu quả, xây dựng thị trường hàng hóa. Đây là một trong những cách thức giúp phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả được Hội LHPN tỉnh và hội cơ sở quan tâm.

Bài và ảnh: Lê Hà