Từ sản phẩm địa phương đến đặc sản du lịch

Cảnh đẹp có thể là lý do để du khách tìm đến, nhưng những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa mới là điều đọng lại sau mỗi hành trình. Từ thực tế đó, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác giá trị của các sản vật quê hương, biến những sản phẩm quen thuộc thành đặc sản du lịch. Hướng đi này không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, lan tỏa bản sắc văn hóa và tạo dấu ấn riêng cho mỗi điểm đến.

Văn hóa, phong tục tập quán của người Mường ở khu vực thác Mây thu hút du khách khám phá, trải nghiệm.

Thanh Hóa là một trong số ít địa phương sở hữu đầy đủ địa hình miền núi, trung du, đồng bằng và ven biển. Cùng với sự cộng cư của 7 dân tộc anh em, đã tạo nên kho tàng sản vật phong phú, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Đây cũng là nguồn tài nguyên quan trọng để các địa phương phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trong số các sản vật đặc trưng, nem chua là sản phẩm có sức lan tỏa mạnh nhất. Từ món ăn dân dã trong đời sống thường ngày, nem chua đã trở thành sản phẩm gắn liền với thương hiệu du lịch xứ Thanh. Tại các điểm du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay cửa hàng đặc sản, hình ảnh những hộp nem được đóng gói đẹp mắt đã trở nên quen thuộc. Với nhiều du khách, đây là món quà không thể thiếu sau mỗi chuyến đi.

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Nguyễn Thị Nga (phường Sầm Sơn), cho biết: “Du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú trọng nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc sản phẩm được công nhận OCOP không chỉ giúp nâng cao uy tín mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh”.

Bên cạnh nem chua, nhiều sản phẩm truyền thống khác của vùng đồng bằng như bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng hay các sản phẩm thủ công từ cói Nga Sơn cũng đang từng bước tham gia vào hành trình trải nghiệm của du khách. Không đơn thuần là hàng hóa, mỗi sản phẩm còn mang theo câu chuyện về làng nghề, kinh nghiệm sản xuất và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Tại Sầm Sơn, bên cạnh tắm biển và nghỉ dưỡng, nhiều du khách thích thú trải nghiệm nhịp sống của ngư dân. Mỗi sáng sớm, khi tàu thuyền cập bến, hoạt động mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp ngay trên bãi biển. Không ít du khách lựa chọn dậy sớm để hòa mình vào khung cảnh ấy, tận tay chọn những mẻ hải sản còn tươi rói và lưu lại những trải nghiệm rất riêng của vùng biển Sầm Sơn.

Không dừng lại ở việc mua hải sản tươi ngay tại bãi biển, nhiều du khách còn tìm đến chợ Cột Đỏ, các cửa hàng đặc sản và điểm giới thiệu sản phẩm OCOP để lựa chọn những sản phẩm thuận tiện mang về làm quà. Từ nước mắm truyền thống, mắm tép, tôm khô, cá thu một nắng, mực khô đến các sản phẩm chế biến từ hải sản địa phương đều được bày bán phong phú.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đặc trưng của Sầm Sơn đã được công nhận OCOP 3 sao như: nước mắm cá trích Bông Sen, nước mắm cá cơm Bông Sen, nước mắm cốt Hoàng Long, chả mực Phước Thịnh... đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển xứ Thanh.

Rời vùng biển nhộn nhịp, hành trình khám phá sản vật địa phương tiếp tục đưa du khách đến với miền núi xứ Thanh - nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Những ngày hè, Khu Du lịch sinh thái thác Mây thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh vẻ đẹp của dòng thác nổi tiếng với chín tầng nước trắng xóa giữa núi rừng, nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu văn hóa địa phương như dệt thổ cẩm, đan lát, giã gạo và thưởng thức các sản vật địa phương như: mật ong rừng, măng rừng, rau rừng, ớt rừng, gà đồi, ốc đá, rượu cần, cơm lam... Từ những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nhiều đặc sản miền núi đã trở thành hàng hóa được du khách ưa chuộng.

Chị Bùi Thị Thao, một hộ kinh doanh tại khu vực thác Mây, cho biết: “Vào mùa cao điểm, lượng khách tìm mua các sản phẩm địa phương tăng rõ rệt. Nhiều du khách sau khi trải nghiệm các món ăn đặc trưng của đồng bào Mường thường mua thêm đặc sản mang về làm quà cho người thân, bạn bè”.

Thực tế cho thấy, để sản phẩm địa phương trở thành đặc sản du lịch, chất lượng thôi chưa đủ, điều quan trọng là phải gắn sản phẩm với trải nghiệm, câu chuyện văn hóa và hoạt động quảng bá. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các địa phương cần chú trọng xây dựng thương hiệu, hoàn thiện mẫu mã, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp du lịch. Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng phát triển các hoạt động trải nghiệm, kết nối sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống với các tour, tuyến du lịch, đồng thời kể tốt hơn những câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm.

Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang dấu ấn bản địa, sản phẩm địa phương không còn chỉ là món quà mang về sau chuyến đi. Đó đang trở thành một phần của hành trình khám phá, là cầu nối để du khách hiểu hơn về văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh. Khi những giá trị bản địa được đánh thức đúng cách, mỗi sản vật quê hương đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Bài và ảnh: Thùy Linh